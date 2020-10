Poli­tikerne reagerer etter kunst­gress-slakt: – Dette må vi løse, og vi må løse det nå

I Kristiansand-budsjettet er det satt av 3,35 millioner kroner i året til utbedring av kunstgressbaner. Det er altfor lite, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Kunstgresset på Kristiansand stadion slaktes i en rapport fra Norges Fotballforbund. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

KRISTIANSAND: – Jeg tenker at det er satt av for lite penger til utskifting av kunstgressbanene. Dette er et stort dilemma, sier Skisland.

Tidligere denne uka skrev Fædrelandsvennen om en rapport Norges Fotballforbund har laget om kunstgresset på Kristiansand stadion. Der kom det fram at banen er «farlig å spille på».

Kommunen opererer med en pris på om lag 5,5 millioner kroner per elleverbane.

I budsjettet Kristiansand kommune la fram onsdag, er det satt av i alt 3,35 millioner kroner årlig til oppgradering og utskiftning av kunstgressanleggene.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). Foto: Jacob J. Buchard

– Den summen rekker ikke så langt – den burde vært tredoblet (rundt ti millioner kroner, red.anm.). Vi kan ikke ha baner som er skadelige å spille på, sier Skisland.

Åpner for at klubbene kan drifte anleggene

Kristiansand kommune står ansvarlig for driften av idrettsanleggene i kommunen. Nå åpner ordføreren for at klubbene kan ta banesakene i egne hender.

– At klubbene gjør mer av jobben selv, tenker jeg er veien å gå, sier Skisland.

Kunstgresset på Justvik er blant banene som trenger oppgradering. Foto: Kjartan Bjelland

Tidlig på 2000-tallet ble det bygget flere kunstgressbaner i Kristiansand. Anleggene på Kristiansand stadion, Presteheia, Sukkevann, Flekkerøy og Justvik er blant de som nå trenger oppgradering.

– Politikerne har tenkt at vi tar oppgraderingene når den tid kommer. Nå sitter vi med flere 10-20 år gamle baner, og da snakker vi om store summer, sier Kristiansand-ordføreren.

Jørgen Kristiansen, gruppeleder i Kristelig Folkeparti. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi må løse det nå

I Kristiansand er det ikke tillatt å legge nye kunstgressbaner med gummigranulat, grunnet miljøtrusselen gummikulene utgjør når spillere og ledere får de med seg hjem.

På Hellemyr ble det nettopp lagt en ny kunstgressbane uten annet innfyll enn sand for å legge tyngde på gresset. Den banen mener Geir Torvund, daglig leder i Vigør, fører til stor risiko for skader.

Geir Torvund, daglig leder i Vigør, er kritisk til det nye kunstgresset på Hellemyr. Foto: Jim Rune Bjorvand

Jørgen Kristiansen, gruppeleder i Kristelig Folkeparti, er enig med ordfører Skisland. Han mener budsjettet for utbedring av kunstgressbanene burde vært langt større enn det er i dag.

– Dette må vi løse, og vi må løse det nå. Det går utover så mange mennesker. Kanskje vi må si ja til gummigranulat igjen om vi ikke finner et godt alternativ som vi vet vil fungere. Vi må veie folkehelsa opp mot miljøhensyn, sier Kristiansen.

Renate Hægeland (H) mener heller ikke at pengene i kunstgressbudsjettet strekker til.

– Når vi ser på tilstanden til mange av banene, så må vi spørre oss om det tallet er høyt nok. Det er veldig positivt at frivilligheten ønsker å støtte opp, men for å skape likheter, kan vi ikke komme i situasjoner som at noen baner er i tipp topp stand, mens noen forfaller, sier gruppelederen i Høyre.

Renate Hægeland, gruppeleder i Høyre. Foto: Jacob Buchard

– Kan ikke få skadde brukere

Venstres gruppeleder, Ivar Bergundhaugen, er også klar på at kunstgresset på «gamle stadion», og flere andre steder, burde vært byttet for lengst.

– Kunstgresset på Kristiansand stadion burde vært «begravet» – for sånn kan det ikke være. Vi kan ikke få skadde brukere. Vi har etterlyst en plan for utbedring av kunstgressbanene. Nå står vi med mange baner som trenger oppgradering samtidig. Vi kan ikke la være å følge opp, sier Bergundhaugen.

Modenabanen på Flekkerøy er den som står først i køen til å bli oppgradert. Foto: Kjartan Bjelland

Han mener ti millioner i året, som tilsvarer omtrent to nye baner hvert år, høres riktig ut.

– Det er rundt 30 baner i Kristiansand, og da kan vi opprettholde baner hvert 15. år, sier Venstres gruppeleder, og legger til:

– Jeg er en av dem som ser mulighetene med gress uten innfyll. Kokos, kork og lignende må bare funke. Det å lage et nytt kunstgress med gummigranulat, er ikke et alternativ. Vi må bare snu hver stein for å finne midlene som trengs.