Her signerer Bytyqi: – For meg er dette et mellomsteg

Etter en fem timer lang medisinsk undersøkelse kunne Zymer Bytyqi (24) omsider signere sin nye kontrakt med tyrkiske Konyaspor.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

SIGNERTE: Zymer Bytyqi signerte sin kontrakt med Konyaspor mandag. Foto: PRIVAT

– Det føles veldig deilig, sier Bytyqi til VG fra sitt tyrkiske hotellrom, etter å ha bestilt en stor sjokoladekake på romservice sammen med sine agent Imad El Hammichi og Amanuel Kidane.

– Agentene her har gjort en jævlig bra jobb. Jeg er meget fornøyd, sier den tidligere Viking-spilleren om sin nye 2,5-årskontrakt.

Han signerte på mandag, men på grunn av godkjenninger av lisenser blir ikke overgangen offentliggjort før fredag.

– Hvor mye tjener du?

– Ha-ha. Morsomt. En ny sjokoladekake hver kveld, spøker mannen med 22 målpoeng i Eliteserien for Viking forrige sesong, inkludert dette kremmerhuset:

Hotellkaken var velfortjent, for de siste døgnene har vært hektiske for den 24 år gamle kantspilleren. Søndag morgen våknet han i Oslo, kjørte til flyplassen og satte seg på et fly til Istanbul, slik VG kunne avsløre.

Etter ankomsten i Tyrkia søndag var Bytyqi i dialog med tre andre tyrkiske klubber før valget falt på Konyaspor. Den nåværende 12. plassen i Süper Lig har fulgt ham siden i fjor sommer.

– De ønsket meg veldig sterkt. Jeg har hørt fra dem lenge. Det var det som gjorde at jeg fikk den gode følelsen. De viser hvor stor tro de har på meg, sier Bytyqi, som måtte gjennom en svært grundig medisinsk undersøkelse som dro ut og varte i hele fem timer.

– Det var en gøy opplevelse. Det gikk fint, jeg kom meg gjennom ganske greit, så alt i alt er jeg meget fornøyd, sier Konyaspors ferske nummer 14.

Klubben har de siste årene vist at de evner å selge spillere videre til større ligaer: Mehdi Bourabia har gått videre til Serie A-sjetteplassen Sassuolo, mens Riad Baijc for tre år siden ble solgt til Udinese for over 55 millioner kroner.

– Det har veldig mye å si. Det er viktig at klubben vet hvordan jeg tenker. For meg er dette et mellomsteg, selv om det er en stor klubb i en god liga. Ambisjonene mine er store, jeg vil nå toppen, og det er det jeg tror Konyaspor kan hjelpe meg med, sier Bytyqi.

NUMMER 14: Dette er Zymer Bytyqis nye klubb. Foto: PRIVAT

– Hvilke andre muligheter hadde du?

– Det har vært aktuelt med flere land: Tyskland, Russland, Belgia, Nederland og Tyrkia. Det var også en engelsk klubb.

Rogalendingen, som har landskamper for Norge på alle ungdomsnivåer, var også ønsket av Vålerenga, som kom med et tilbud til ham.

– Hvis jeg skulle bli i Norge, var det veldig aktuelt å dra til VIF, men jeg bestemte meg etter hvert for at utlandet var det beste hvis jeg skal ta neste steg. Jeg kan ikke gå nærmere inn på Vålerenga-tilbudet av respekt for dem, sier Bytyqi.

Om Viking, der han scoret 10 mål og leverte 12 målgivende pasninger i Eliteserien i 2020, sier Bytyqi:

– Jeg må bare takke dem for tilliten og ønske dem lykke til videre. Nå er det bare å kjøre på.