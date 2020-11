Håper på ny norsk boksemester: – 50/50-sjanse

Katharina Engene Thanderz (32) kan i kveld bli Norges andre kvinnelige verdensmester i proffboksing. Boksekommentator Erik Nilsen mener hun har gode muligheter mot mesteren Terri Harper (24).

GÅR VM-KAMP: Katharina Engene Thanderz (t.h.) avbildet rett etter fredagens innveiing. Mester Terri Harper (t.v.), og promotor Eddie Hearn i midten. Foto: Mark Robinson

– Harper er definitivt ikke umulig å slå. Jeg tror Katharina har 50/50-sjanse, selv på bortebane, sier Erik Nilsen til VG.

Han har kommentert boksing i mange år, og er generalsekretær i Norges Bokseforbund. Nilsen satt ringside da Cecilia Brækhus tok sine to første VM-belter da danske Vinni Skovgaard ble slått på poeng i Kiel i 2009. Hun er til dags dato Norges eneste kvinnelige verdensmester, og Magne Havnaa er den eneste herrebokseren som har tatt VM-tittel.

– Det er vanskelig å sammenligne dette med det Brækhus gjorde den gangen. Hun har jo banet vei for kvinneboksingen, som i dag har et mye større marked. Det er ganske spesielt at dette stevnet har tre kvinnelige tittelkamper som hovedattraksjon, sier Nilsen.

FULL VEKTKONTROLL: Katharina Engene Thanderz poserer etter å ha veid inn på 58,8 kilo. Foto: Mark Robinson

I tillegg til Thanderz mot Harper, så skal irske Katie Taylor forsvare sine fire VM-belter i lettvekt mot spanske Miriam Gutierrez. Britiske Rachel Ball og argentinske Jorgelina Gutierrez kjemper om en mindre WBC-tittel.

– Katie Taylor er meget interessant å følge. Dersom Brækhus vinner tilbake sine belter, så bør det definitivt bli en kamp mot Taylor i løpet av neste år, mener Nilsen.

Ubeseiret

Men nå er det altså Engene Thanderz som gjelder, og hun veide inn 200 gram under 59-kilosgrensen til super fjærvekt i London fredag ettermiddag.

– Alt har gått supert i oppkjøringen og i forbindelse med innveiingen, sier 32-åringen til VG.

Norskspanske Thanderz har 13 seirer og null tap som proff, mens Harper står med ti seirer og én uavgjort. Hun har tidligere i år forvart titlene sine i WBC og IBO mot finske Eva Wahlström (poengseier) og britiske Natasha Jones (uavgjort – mesteren beholder beltene).

– Harper er «engelsk» i stilen ved at hun er kontant i slagvekslingene, og legger mye kraft i hvert slag. Hun holder litt tilbake når hun kontrer. Det tror jeg kan passe Katharina bra, men da må hun kjøre på og styre kampen. Jeg tror som sagt dette blir veldig åpent og spennende, sier Nilsen.

Engene Thanderz har også til denne kampen fått tett oppfølging av verdensstjernen Sergio Martinez, men veteranen med over 50 proffkamper og flere VM-titler, er ikke til stede i Wembley Arena lørdag kveld. Han har sett de fleste kampene hennes, og var til stede da hun slo brasilianske Danila Ramos for et år siden.

– Han skulle kommet til denne kampen også. På grunn av corona-situasjonen går det ikke denne gang. Han er fortsatt en viktig del av teamet mitt, og sender meg stadig videoer av Harper med råd og innspill til hvordan jeg skal jeg bør løse det, forklarer Engene Thanderz.

PS! Boksestevnet er tilgjengelig for norske seere på Viaplay.