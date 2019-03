Ronaldo hat trick sendte Juventus videre i ellevilt comeback: – Kongen av Champions League

JUVENTUS – ATLÉTICO MADRID 3–0, 3–2 sammenlagt

– Et fenomenalt comeback er et faktum og det er bare én mann det vil bli snakket om, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter at Juventus hentet opp 0–2 og slo Atlético Madrid ut av Champions League. Cristiano Ronaldo scoret alle de tre målene.

Han og Real Madrid vant turneringen i 2014, 2016, 2017 og 2018.

– Investerte i kongen av Champions League

Så gikk Cristiano Ronaldo til Juventus og ble utvist i Champions League-debuten for sin nye klubb. Allerede i åttendedelsfinalen lå det an til exit, da Atlético slo italienerne 2–0 hjemme. Fullt fortjent.

– Juventus hadde investert i kongen av Champions League, også skulle de ryke ut i første utslagsrunde? Neida, han knøt på seg skoene og leverte en kamp av høy, høy klasse, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

Kunne Torino-klubben svare på det på eget gress, mot et av Europas beste defensive lag?

Ja, svarte Ronaldo på det, og sendte Juventus videre med hat trick. Nærmest alene sørget han for 3–0-seieren som gjør at «den gamle dame» er klar for kvartfinalene. To nådeløse hodestøt og en velplassert straffe fem minutter før tid var nok.

– Det var en magisk kveld. Ikke bare på grunn av målene, men laget og innstillingen. Vi hadde mentaliteten til et mesterlag i kveld, og jeg er svært lykkelig. Vi har ikke vunnet noe ennå, men vi er på god vei, sa Ronaldo i et intervju vist på Viasat.

Juventus har aldri før vendt 0–2 fra første kamp til avansement, og klubben har ikke vunnet mesterligaen siden 1996.

– Det er derfor de skrev kontrakt med meg, sa Ronaldo.

Fakta: Cristiano Ronaldos hat trick i Champions League Oktober 2012: Ajax - Real Madrid 1-4 (gruppespill) September 2013: Real Madrid - Galatasaray 6-1 (gruppespill) September 2015: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 4-0 (gruppespill) Desember 2015: Real Madrid - Malmö FF 8-0 (gruppespill) April 2016: Real Madrid - Wolfsburg 3-0 (kvartfinale) April 2017: Real Madrid - Bayern München 4-2 (kvartfinale) Mai 2017: Real Madrid - Atlético Madrid 3-0 (semifinale) Mars 2019: Juventus - Atlético Madrid 3-0 (1/8-finale) (©NTB)

25 mål mot erkerivalen

Ifølge Opta scoret den tidligere Real Madrid-stjernen sitt 23., 24. og 25. mål mot sin gamle erkerival – på 32 kamper mot Atletico.

Juventus hadde to mål å hente opp fra første møte i Madrid, og gikk rett ut i hundre. Og da Giorgio Chiellini dunket ballen i mål etter tre minutter, hadde italienerne allerede yppet seg flere ganger.

Målet ble uansett ikke stående, for Cristiano Ronaldo var for sent ute i duell med Jan Oblak før ballen gikk ut til Juventus’ midtstopper.

Så svingte Federico Bernardeschi ballen inn til Ronaldo, som stanget inn 1–0 tyve minutter senere. Plutselig var nervene tilbake i oppgjøret.

ALBERTO LINGRIA / X04139

Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Rett før pause kunne både Ronaldo øke til 2–0, og gjestenes Álvaro Morata score et meget viktig bortemål. Begge headingene gikk til side for mål.

En av dem skulle derimot treffe meget bedre rett etter pause.

Fakta: Fakta mesterligaen fotball menn tirsdag Åttendedelsfinaler 2. kamp: Juventus (Italia) – Atlético Madrid (Spania) 3–0 (1-0), sammenlagt 3–2 Mål: 1–0 Cristiano Ronaldo (27), 2–0 Ronaldo (49), 3–0 Ronaldo (str. 86). Manchester C. (England) – Schalke (Tyskland) 7–0 (3-0), sammenlagt 10–2 Mål: 1–0 Sergio Agüero (str. 35), 2–0 Agüero (38), 3–0 Leroy Sané (42), 4–0 Raheem Sterling (56), 5–0 Bernardo Silva (71), 6–0 Phil Foden (78), 7–0 Gabriel Jesus (84).

Mållinjeteknologi

João Cancelo sendte et innlegg foran Atlético-målet og der våknet Champions League-spesialisten fra Portugal. Mannen som har bidratt sterkere enn noen annen til tre strake titler med Real Madrid headet knallhardt på mål. Oblak bokset ballen ut, men hadde ikke centimeterne på sin side.

Mållinjeteknologien fortalte at Juventus hadde scoret 2–0.

– Han ble utvist i sin Champions League-debut med Juventus og hadde bare scoret ett mål (i årets Champions League, journ.anm.). Alle spurte seg før kampen: Kunne han hente frem sin storhet? Svaret på der er ja, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Dømte straffespark

Lagene var like langt. Men selv om nerven og spenningen lå der, var det ikke flust av sjanser. Innbytter Moise Kean ble riktig nok spilt alene med Oblak ti minutter før slutt, men 19-åringens miss ble fort glemt.

For fem minutter før slutt la Atlético-innbytter Ángel Correa Juventus’ Bernardeschi i bakken. Straffe. Mer Ronaldo-show.

Og Juventus videre i Champions League.