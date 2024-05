Katalanerne vant 2-1 etter scoringer av Robert Lewandowski og Fermín López. Sevillas mål ble scoret av angriper Youssef En-Nesyri.

Nyland leverte flere gode redninger i oppgjøret, men fikk krevende arbeidsforhold da Lewandowski avsluttet lekkert og presist fra kort hold etter et godt innlegg fra João Cancelo.

López fikk et godt treff etter en snau time og scoret det avgjørende målet i det som likevel ble Xavi Hernández' siste kamp som Barcelona-sjef.

I januar uttalte Xavi at han ville trekke seg fra jobben etter sesongen. I april kom så helomvendingen, da klubblegenden signerte en forlengelse fram til 2025. Nå er det likevel slutt, og ifølge flere medier er Flick på vei inn portene. Fredag ga klubben beskjed om at Xavi ikke fikk fortsette.

Barcelona endte på 2.-plass, ti poeng bak serievinner Real Madrid.

Sevilla avsluttet sesongen med fire strake tap, men en gladmelding for Nyland er at det ble kjent at nordmannen fortsetter i klubben i to nye år.

Villarreal-spiss Alexander Sørloth lå godt an til å bli toppscorer med sine 23 mål, men Gironas Artem Dovbyk scoret hattrick i siste kamp og endte på 24 scoringer. Sørloth skadet seg etter et kvarter i siste kamp og fikk ikke en ordentlig mulighet til å svare ukraineren.