Verdenseneren ble værende i knestående i omkring 30 sekunder før han ble fraktet inn i garderoben.

Like før hadde han slått Corentin Moutet i strake sett i Masters1000-turneringen Internazionali d'Italia i Roma.

Nyhetsbyrået AP skriver at det skal ha vært et barn som lente seg over rekkverket for å gi Djokovic en autografbok. Da var det en vannflaske i aluminium som falt ut av sekken og traff Djokovic i hodet.

Arrangøren har opplyst at Djokovic ble sjekket av leger etter hendelsen.