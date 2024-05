– Fordi han er så god, blir han tatt for gitt. Og han har prestert litt under i fjor, sier Sam Lee.

– Det har blitt snakket mye om ham i år, men han har spilt godt så å si hele sesongen, sier Jack Gaughan.

– Problemet er at han var så fantastisk i fjor. Listen ble lagt så høyt med 52 mål forrige sesong, noe vi aldri har sett i moderne tid. Folk forventet kanskje det samme igjen, og dét kom jo aldri til å skje, sier Martin Blackburn.

De tre journalistene følger Manchester City tettere enn de fleste for henholdsvis The Athletic, Daily Mail og The Sun.

VG har bedt dem felle dom – og trille terning – over Haalands andre sesong i Manchester City.

TALLENES TALE: Haaland har scoret 38 mål på 43 kamper i alle turneringer denne sesongen, og det er fortsatt to kamper igjen. Foto: www.sofascore.com

Skrekkelige bommer

Manchester City vinner sin fjerde strake Premier League-tittel om de slår West Ham søndag klokken 17.

Erling Braut Haaland (23) blir etter alle solemerker ligaens toppscorer – og det til tross for at han har mistet totalt rundt to måneder med skader.

Likevel har det vært en sesong preget av omfattende kritikk for den norske målkongen.

– Det har vært litt skuffende i år – han har bommet på flere sjanser. Men han har avsluttet sesongen bra. Det kommer folk til å huske, sier Lee.

– Se på noen av sjansene han har bommet, de har vært skrekkelige – og mange på tidspunkt City trengte scoringer, begrunner han.

Uavgjort-kampen mot Chelsea var kanskje det mest talende eksempelet, der Haaland bommet mye:

Mindre konvertering

Jærbuen har egentlig hatt en ganske lik sesong som i fjor rent statistisk.

Han kommer til like mange – eller flere – sjanser som i fjor, men én vesentlig ting har endret seg: Sjansekonverteringen.

I fjor konverterte han 29 prosent av sjansene til mål, i år er tallet 22 i ligaen, ifølge SofaScore. I år har han underprestert sine forventede antall mål, i fjor overpresterte han.

– Han er ikke så involvert i spillet og det går fint, det er en del av planen. Men hvis laget skal tilpasse seg deg, må du score på sjansene dine. Ellers rettferdiggjør du det ikke, sier Lee.

Gaughan i Daily Mail mener folk ikke alltid ser Haalands andre bidrag, som å holde forsvarerne opptatt.

– Han manglet litt skarphet etter den lengste skaden, midtbanespillerne fant ham ikke alltid i starten av sesongen. Etter den siste skaden så han plutselig veldig selvsikker ut igjen.

Wohoo! Var dette tegnet på at Haaland var tilbake på sitt beste?

Enden er god

Både City og Haaland har levert under evne i de aller største kampene jevnt over denne sesongen.

Etter 0–0-oppgjøret hjemme mot Arsenal, da det så ut som City var i ordentlig trøbbel med tanke på seriegull, ble Haaland altså sammenlignet med en spiller på nivå fire i England av Roy Keane.

Det er blitt en føljetong denne våren, Haaland sier han ikke bryr seg om «den mannen» og Keane har ikke vist tegn til å begrave stridsøksen.

Krangelen på ett minutt!

Typisk britisk, mener Gaughan:

– England er ganske spesielt på denne måten, spesielt innenfor idretten. De bygges opp til de høyeste høyder, så vil man rive dem ned igjen. Det har skjedd i en viss grad med Haaland. Man finner ting å ta ham på, og jeg synes ikke noe om måten det er gjort på.

– Åpenbart overdrevet, sier Lee om League Two-kritikken.

Enden ser imidlertid ut til å bli god for Haaland og co.: To kamper skal avgjøre om City tar trofeene i Premier League og FA-cupen.

Og Haaland har vært en viktig del av det, spesielt med disse to scoringene mot Tottenham i det som lenge ble beskrevet som den siste nøkkelkampen for sesongen:

– Målene mot Tottenham var kanskje de viktigste i hans City-karriere, de var så viktige. At han avslutter godt i år hjelper veldig med inntrykket. De vil være en del av arven han etterlater her, sier Martin Blackburn.

La oss så trille terning over hans sesong, med forventninger, forutsetninger og prestasjoner alt tatt i mente.

Sam Lee:

Jack Gaughan:

Martin Blackburn:

Siste serierunde er altså søndag klokken 17, og Manchester City blir seriemester om de slår West Ham hjemme.

Om de mot formodning ikke skulle vinne, tar Arsenal tittelen om de slår Everton hjemme til samme tid.

Og Haaland kommer til å vinne sin andre Gullstøvel på rad, han er med 27 mål hele seks scoringer foran Chelseas Cole Palmer på andreplass.

– Så det kan ikke ha vært så dårlig, sier Sam Lee i The Athletic.