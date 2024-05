Scheffler har hele tiden kalt politisaken han er involvert i en stor misforståelse. Natt til søndag uttalte golfstjernens advokat Steve Romines seg.

– Vi akter ikke å erkjenne straffskyld, sa han.

Scheffler ble arrestert fredag ​​morgen lokal tid da han var på vei til Valhalla Golf Club for å spille andre runde av PGA-mesterskapet. På veien måtte han passere en politiveisperring, der en mann hadde mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en buss.

Scheffler forsøkte å kjøre opp på fortauet og rundt sperringene da han ble stoppet av en politimann. I stedet for å stoppe tråkket han ifølge politiet på gasspedalen, slik at en tjenestemann som var i kontakt med bilen gikk over ende.

Den andre runden av PGA-mesterskapet endte med å bli utsatt.

Omgitt av fans som hadde på seg «Free Scottie»-T-skjorter fullførte Scheffler tredjerunden fem slag under par lørdag. Han deler fjerdeplassen i den prestisjetunge majorturneringen foran avslutningen.

Ifølge politiet ble politibetjent Bryan Gillis påført skader som førte til at han måtte på sykehus i episoden med Scheffler. Han fikk behandling for skader i knær og håndledd.

Ifølge advokat Romines fulgte Scheffler politiets instrukser ved veisperringen. Han gikk ikke til angrep på noen tjenestemann, heter det i en uttalelse.

– Han oppførte seg slik han ble fortalt av en annen trafikkbetjent, og han kjørte en bil som var tydelig merket som en spillerbil. Flere vitner har bekreftet at han ikke gjorde noe galt, og at han gjorde akkurat som han ble fortalt, sier Romines.

En talsmann for den lokale påtalemyndigheten sier til TV-stasjonen WDRB at de «fortsatt samler inn informasjon i Mr. Schefflers sak».

Straffeparagrafen som Scheffler er anklaget for å ha brutt har en strafferamme på inntil ti års fengsel.