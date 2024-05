Tirsdag feiret Dortmund-spillerne i Paris etter avansement til Champions League-finalen. Lørdag var det et reservepreget lag som møtte opp mot nedrykkstruede Mainz.

Etter 22 minutter var stillingen 3-0 til hjemmelaget. Leandro Barreiro og Jae-sung Lee (2) sto for scoringene.

Julian Ryerson, som er en fast brikke i Dortmund-laget, satt på benken hele kampen. Spillere som Mats Hummels, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Gregor Kobel og Niclas Füllkrug var alle ute av troppen.

Dortmund har naturlig nok øynene rettet mot Wembley 1. juni. Da spilles Champions League-finalen mot Real Madrid. 5.-plassen og CL-spill også neste sesong er uansett sikret for de gulkledde.

Neste sesong er derimot helt i det blå for Mainz med én serierunde igjen. Seieren gjør at Hanche-Olsen og co. hoppet opp på trygg plass foran Union Berlin og har skjebnen i egne hender.

27 år gamle Hanche-Olsen spilte hele kampen i Mainz-forsvaret og noterte seg for et gult kort. Den tidligere Stabæk- og Gent-spilleren har spilt 14 kamper for Mainz denne sesongen.

Mainz møter Wolfsburg borte i siste serierunde. Union Berlin skal opp mot Freiburg.