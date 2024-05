I et brev til Fifa-president Gianni Infantino står det at terminoppsettet i fotballen allerede har nådd et metningspunkt. Avsenderen er en forening for proffligaer fra hele verden og spillerforeningen Fifpro.

Det melder nyhetsbyrået AFP, som har sett brevet. Fifa blir der varslet om et potensielt søksmål om det ikke gjøres om på planene for et nytt klubb-VM i 2025.

Konseptet består av 32 lag mot dagens sju. Mesterskapet er lagt til USA i juni og juli. Kritikerne mener det skader ligaene økonomisk og presser spillerne «utover alle grenser».

«Skulle Fifa nekte å forplikte seg til å løse problemene på det neste styremøte, vil vi være tvunget til å råde våre medlemmer om tilgjengelige alternativer. Dette inkluderer juridiske skritt mot Fifa», står det i brevet.

– Tilstrekkelig

Fifa mener den nye VM-modellen tar høyde for å ivareta spillernes helse.

«Datoene er satt for å sikre at de harmonerer med det internasjonale kampprogrammet og gir tilstrekkelig tid mellom turneringsfinalen og starten på sesongen i mange ligaer», heter det i en uttalelse.

Videre blir det pekt på at det er lagt inn minst tre dagers hvile mellom kampene i klubb-VM.

Utvider europacupene

Kommende sesong er det også nytt format i mesterligaen, europaligaen og conferenceligaen. Samtlige av Uefas tre klubbturneringer utvides til 36 lag.

Nylig sa Premier League-sjefen Richard Masters dette om situasjonen:

– Man er i ferd med å komme til et vippepunkt. Tilbakemeldingene vi får fra spillerne, er at det spilles for mye fotball.