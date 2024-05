Hjemmelaget bedret sin posisjon i bunnstriden med 3-1-seier og påførte Reds en ny smell. Det var det tredje tapet på de fire siste kampene, og Høgmos lag er på 12.-plass i J-ligaen åtte poeng bak serieleder Machida Zelvia.

Det sto 1-1 ved pause etter at Tomoaki Okubo utlignet vertenes ledermål. Asahi Sasaki ga Frontale ledelsen igjen tidlig i den andre omgangen, og Reds greide aldri å kvittere. På overtid fastsatte Akihiro Ienaga resultatet.

Marius Høibråten spilte som vanlig hele kampen i Urawas midtforsvar.

– Vi skapte sjanser tidlig, men slapp inn et billig mål på innkast. Så skapte vi sjanser igjen og utlignet med et flott mål. I pausen sa jeg til spillerne at vi hadde en god sjanse til å vinne, men så slapp vi inn et tidlig mål etter pause, og det stresset spillerne, sa Høgmo ifølge klubbens nettsted.

– Dette var en kamp vi trengte å vinne, men vi gjorde defensive feil og greide ikke å utnytte sjansene, sa venstrebacken Ryoma Watanabe.

– Jeg tror på fotballen vi prøver å spille, og den er utviklende. Nå er det viktig at vi står sammen, sa han.

Allerede mandag er det ny kamp, da hjemme mot Yokohama F-Marinos.