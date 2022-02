BEIJING/OSLO (VG) Med Jarl Magnus Riiber (24) coronaisolert på hotellet, sørget Jørgen Graabak (30) likevel for at det ble norsk medaljejubel.

– Dette er et sølv som er helt på høyde med gull. Her trodde vi ikke på medalje bare 800 meter før mål, sier Discovery-kommentator Asbjørn Myhre om den enorme opphentingen.

Etter å ha blitt nummer ni i hoppbakken, startet Graabak ett minutt og 16 sekunder bak ledende Ryota Yamamoto i langrennssporet.

En høydramatisk avslutning endte til slutt med sølv til Graabak, hvor storfavoritt Johannes Rydzek stivnet før oppløpet.

– Dette var nesten som å se Jørgen Brink, sier Jan Erik Aalbu i Dsociverys studio, med tydelig henvisning til svensken som stivnet på et nivå verden omtrent ikke hadde sett på langrennsstafetten under VM i 2003.

Etter målgang var Graabak tydelig rørt:

TYDELIG RØRT: Jørgen Graabak overrasket alle da han hentet inn over 15 sekunder den siste kilometeren. Etter målgang kom følelsene.

Flere av de aller beste i verdenscupsirkuset måtte stå over den første kombinertøvelsen i OL. Det åpnet opp for andre, deriblant Jørgen Graabak, som tidligere har tatt fire OL-medaljer. Alle de fire norske som stilte til start har selv akkurat kommet ut av nærkontaktkarantene.

Allerede etter én kilometer var avstanden nede i 52 sekunder.

I det lette partiet som ventet inn mot neste sekundering på 2.5 kilometer, var forspranget kuttet ned til under et halvt minutt.

Lenger bak i feltet forserte også Espen Dahlhaug Bjørnstad stadig oppover listene. Han startet som nummer 15 etter hopprennet, drøyt 1.30 bak teten.

Graabak sørget for at gruppen bak teten holdt tempoet, men halvveis inn i 10-kilometeren var avstanden opp til Johannes Rydzek, Lukas Greiderer og Julian Schmid i front fortsatt på i overkant av 30 sekunder.

Yamamoto, som ledet etter hopprennet, ble etter hvert spist opp og passert av Graabak & Co. Fronttrioen holdt derimot stadig kok på seks kilometer.

Inn på siste runde var avstanden nede i 18 sekunder, og Graabak og resten av gruppen ante håp om medalje.

En helt enestående opphenting av Graabak sørget for at han kom seg opp til tyske Geiger på oppløpet. Tyskeren ble akkurat litt for sterk, men Graabak spurtet inn til sølv.

Mens Jarl Magnus Riiber sannsynligvis jublet på hotellrommet, vet han også at egne medaljesjanser ikke er helt ute. Ifølge Ivar Stuan, sportsjef for kombinert, kan Riiber muligens rekke de to gjenværende øvelsene med maks uttelling.

– Riiber er fortsatt i isolasjon, men han føler seg frisk og har ingen symptomer. Han trener to økter om dagen på hotellrommet, sier Stuan til VG etter hopprennet i normalbakken.

– Vi håper å få han ut innen et par dager. Det er mulighet for at vi får han til storbakkerennet. Toget har ikke gått enda, men for hver dag som går, jo verre blir det, fortsetter han.