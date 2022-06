– Jeg er veldig godt fornøyd, sier Ingebrigtsen til NRK. Han dominerte det totalt og løp i mål et sekund foran Oliver Hoare fra Australia.

For første gang vinner en nordmann Drømmemila på Bislett. For første gang vinner en av Ingebrigtsen-brødrene en Diamond League-øvelse i Bislett Games.

– Han er i sin egen verden. Han er den første norske som vinner drømmemila. Det er helt konge, sier bror og fungerende trener, Henrik Ingebrigtsen, etter løpet på 3.46,46.

– Det er historisk, mener Bislett-general Steinar Hoen.

Jakob Ingebrigtsen hadde bedt om at harene satte opp en fart til nettopp 3,46 og jaktet på europarekorden til Steve Cram satt på Bislett for 37 år siden (3.46,32). Britens tid var verdensrekord i 1985.

– Det er greit å ha noe å løpe for neste år også, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Fenomenet fra Sandnes satte pers på distansen og leverte historiens sjette beste løp på distansen. Han drar til VM i USA med stor selvtillit etter to seire på en engelsk mil og en på 5000 meter utendørs i 2022.

– Han har ennå et hakk å gå på til VM, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

Jakob Ingebrigtsen og stavhopperen «Mondo» Duplantis får best betalt av alle for å stille i Bislett Games.

– De stanger opp i taket. Det er ganske likt, sier Bislett-general Steinar Hoen og opplyser at skadde Karsten Warholm er den eneste i samme kategori.

Det hevdes at Usain Bolt i sin tid fikk 1,8 millioner kroner i startpenger for å løpe i Oslo. Dagens største stjerner ligger høyst sannsynlig langt bak nivået til tidenes sprintkonge.

– Summene er kondefisielle, men de er best betalt. Det gjelder ikke bare på Bislett. Markedsverdien som Karsten, Mondo og Jacob er ganske like alle steder. Litt som Bolt hadde så har de en fast sum som de får de fleste steder, sier Hoen til VG.

– Managementet deres til de tre er innforstått med sånn er det. Skulle en av dem bryte ut så vil det bli en prisgalopp. Det vil gå ut over kvaliteten vi må ha for å lage et godt stevne, forklarer stevnedirektøren.

– For oss er det uten tvil Jakob som er viktigst. I fjor var han syk. Da satte Karsten Warholm verdensrekord. I år er Jakob med igjen og løper – Drømmemila.

Drømmemila var Jakob Ingebrigtsen fjerde løp utendørs denne sesongen etter at han tok innendørs-VM-sølv i mars med corona-infeksjon i kroppen.

Ingebrigtsen vant 6. mai 5000 meter på 13.02,03 i USA før han på VM-arenaen i Eugene vant en engelsk mil på 3.49,76 28. mai. I tillegg løp han for en drøy uke siden en 800 meter (4. plass) i Trond Mohn Games i Bergen.

Nå blir det ingen flere konkurranser før VM.

Om nøyaktig en måned – 16. juli – smeller det i Oregon. Forsøksheatene på 1500 meter går på dag to av mesterskapet. Det er også en god mulighet for at Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter senere i VM.

– Jeg tenker at det kan bli spennende, sier Jakob Ingebrigtsen etter sin første Diamond League-seier på Bislett.