(Slovenia – Serbia 2–2) Serbia ga fra seg en tomålsledelse mot Slovenia, og det gjorde at Norges muligheter for gruppeseier ser stadig lysere ut.

Etter at fire av seks runder i Nations League-gruppespillet, troner Norge alene på toppen av gruppe B4.

Ned til tabelltreer Sverige er det syv poeng, så det er allerede umulig for «Söta bror» å ta igjen Norge. Det gjelder naturligvis også for Slovenia på plassen bak Sverige.

Dermed er det bare tabelltoer Serbia som kan hindre norsk gruppeseier og opprykk til det øverste nivået i Nations League.

Da var det ikke dumt for Norge sin del at Serbia gikk fra 2–0 til 2–2 borte mot Slovenia søndag kveld, bare et par timer etter at Norge selv gjorde jobben mot Sverige:

Det gjør at det skiller tre poeng mellom Norge og Serbia før de to siste rundene spilles i høst.

Da skal Norge først møte Slovenia borte, før Serbia kommer på besøk til Ullevaal Stadion i det som kan bli en ren gruppefinale 27. september.

Om Norge og Serbia ender likt på poeng er det innbyrdes oppgjør som avgjør. Norge vant 1–0 da lagene møttes i Serbia for halvannen uke siden, så kun hvis Serbia vinner med samme sifre på Ullevaal vil man bruke målforskjell til å skille lagene.

Både Norge og Serbia har pluss tre i målforskjell nå.

Grafikk: www.sofacore.com

I tillegg til vertsnasjonen Tyskland skal 20 lag til EM gjennom kvalifiseringsspillet neste år, mens de tre siste plassene går til lag som kvalifiserer seg gjennom Nations League: