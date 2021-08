Etterforsker ny straffesak etter Brann-nachspielet

– Jeg kan bekrefte at jeg representerer en ung kvinne som er fornærmet i en ny straffesak etter nachspielet, sier advokat Hilde Cecilie Matre til VG.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Matre har ikke anledning til å kommentere ytterligere og forklarer at saken er i en innledende fase, men forklarte til BT at hennes klient har vært gjennom to politiavhør. Avisen skriver videre at det ifølge deres opplysninger handler om en mulig voldshendelse.

– Jeg fikk vite dette for bare noen minutter siden. Vi har ikke hørt noe om dette i klubben i dag, som jeg har fått med meg. Den eneste kommentaren jeg har til dette, er at det er trist, sier Brann-styreleder Birger Grevstad til VG.

Brann-spiller Mathias Rasmussen var til stede og beskriver kvelden slik:

Fra før etterforsker politiet et mulig overgrep. Den mistenkte erkjenner ikke straffskyld og det er foreløpig ikke tatt ut siktelse i saken.

Totalt tolv spillere var til stede på nachspielet, mens syv kvinner utenfor kohorten deltok også.

– Vi er nettopp gjort kjent med denne politisaken. På prinsipielt grunnlag kommenterer vi ikke slike saker før vi vet mer om innholdet, og må komme tilbake til dere senere i kveld, sier daglig leder Vibeke Johannesen i en uttalelse til VG.

Politiadvokat Lillian Kleppe har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse tirsdag.

Den såkalte nachspiel-saken har allerede fått konsekvenser for flere av klubbens spillere. Kristoffer Barmen fikk fredag sparken som spiller i Brann, mens de øvrige spillerne fikk en «alvorlig, skriftlig advarsel». I tillegg har Mikkel Andersen og Vegard Forren, som var til stede, forlatt klubben etter å ha terminert kontrakten.

Slik forklarte Grevstad og Johannesen etter Barmens oppsigelse: