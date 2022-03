Det skulle ikke gå veien for stavspringeren Pål Haugen Lillefosse i hans første VM. Fana-utøveren dro til sitt første senior-VM denne helgen.

– Pål klarte 5,45 og 5,60 meter veldig bra. Så tror jeg han byttet til «perse-staven» sin, og da gikk det ikke så bra på 5,75, sier trener Bjørn Åge Herdlevær.

Lillefosse rev bommen på sitt siste hopp på 5,75 meter og er med det ute av innendørs-VM.

Måtte se VM på TV

Trener Herdlevær fikk ikke være med Lillefosse til Serbia da han nylig har hatt korona. Han måtte derfor følge VM hjemmefra på TV.

– Jeg har bare sett VM på TV og vet derfor ikke hva som gikk galt for Pål, men jeg tror det har vært et fysisk problem. Han har nettopp hatt korona og jeg tror ikke han er helt 100 prosent, sier Herdlevær.

– Jeg snakket med ham i går, og da sa han at han følte seg bra til tross for at han nettopp kom tilbake fra sykdom. Men han har ikke fått trene skikkelig, og jeg tror det har satt sitt preg på ham. Pål må være i toppform i slike mesterskap, sier treneren.

Rett i trening

Herdlevær forteller at Lillefosse ikke får noe hvile etter VM.

– Når Pål kommer hjem i morgen, er det rett tilbake i trening. Vi har liten tid før Bislett Games og kan ikke kaste bort tid.

Treneren forteller at de har hatt tre uker mindre til trening enn vanlig og at det blir et tett program frem til Bislett Games.

– Første prioritert er å sørge for at Pål er skadefri. Så går vi rett i trening, sier Herdlevær.