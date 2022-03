Som følge av Russlands krig mot Ukraina, ble det bestemt at russerne og hviterusserne ikke fikk delta i verdenscup-rennene i Drammen, Holmenkollen og Falun.

Russlands største stjerne Aleksandr Bolsjunov har gitt Norge skylden for dette.

– Vi er opprørte, veldig opprørte. Vi ble kastet ut av nordmennene. Det er ekstra fornærmende. Vi er deres største rivaler, og vi likte ikke å bli behandlet slik. Men nå er vi tilbake i Russland, hvor vi har mange fans og mye støtte.

Det sier Bolsjunov i en TikTok-prat med skiløperen Ivan Dokukins, gjengitt i flere russiske medier.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte enstemmig at russerne ikke skulle stille i sesonginnspurten. Det skjedde etter mye press.

En rekke norske profiler som Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug, skipresident Erik Røste og FIS-topp Vegard Ulvang var tydelige på at de ikke ønsket russere i verdenscupen som følge av nasjonens krig mot Ukraina. Også flere profiler og ulike nasjoner støttet det norske standpunktet.

Bolsjunov avviser at utestengelsen skader motivasjonen hans.

– Tvert imot, den har blitt enda bedre, sier Bolsjunov.

Bolsjunov og russerne var ikke snakkesalig da de pakket sammen i Oslo:

Klæbo sa klart fra at FIS var feige og svake, etter at forbundet først hadde åpnet for at de russiske og hviterussiske utøverne kunne delta i konkurranser ut sesongen, før kontrabeskjeden kom noen dager senere - blant annet etter press fra Norges Skiforbund.

Det er ikke klart hva som vil skje med de russiske utøverne i fremtiden.

– Jeg håper situasjonen i verden blir bedre og alt blir bra, sier Bolsjunov.

Flere russiske løpere har sagt de mener det er feil å «blande politikk og idrett».

Bolsjunov er selv en del av president Vladimir Putins egen hær – nasjonalgarden. Under OL ble han forfremmet til kaptein før tidsplanen, på grunn av idrettsprestasjonene.

Nylig la Bolsjunov ut et bilde på Instagram med retrodrakt og «CCCP 1980» i billedteksten. CCCP er forkortelsen for det som en gang var Sovjetunionen, som Ukraina var en del av.

Det fikk den svenske løperen Jens Burman og president i Norges idrettsforbund, Berit Kjøll, til å reagere kraftig.

– Det føles forbannet taktløst med tanke på hva som skjer akkurat nå, sa Burman.

Etter hvert fikk sponsoren Rossignol Bolsjunov til å slette innlegget.

I Russland har mange et annet syn på invasjonen mot Ukraina enn resten av Europa som følge av at staten styrer informasjonen. Samtidig er flere sosiale medier blokkert.

– Russisk media snakker om det som en spesialoperasjon som går etter planen. Ordet krig må ikke brukes, har Marthe Handå Myhre, postdoktor ved OsloMet, forklart til VG.