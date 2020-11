Bursdagsbarnet Carlsen tapte finalen fra hemmelig, varmt sted

Wesley So (27) ble en festbrems på Magnus Carlsens 30-årsdag. Fra et hemmelig, men tydeligvis varmt sted, tapte nordmannen finalen i digitale Champions Chess Tour.

VARMERE BREDDEGRADER: Magnus Carlsen koser seg tydeligvis på 30-årsdagen - på et hemmelig sted. Foto: Champions Chess Tour

Tidligere mandag la Team Carlsen ut et bilde av sjakkprofilen i bar overkropp med blått hav i bakgrunnen. Verdensmesteren har imidlertid ikke avslørt hvor han befinner seg.

– So ble en verdig vinner. Han matchet meg hele veien, kom tilbake tre ganger. Jeg gjør mange feil, men det er uansett ekstremt imponerende, sier Carlsen i TV 2-sendingen.

– Han er god nok til å slå meg når jeg ikke er helt på topp, og det var jeg ikke denne gang.

Finalen måtte avgjøres på lynsjakk, etter som det sto uavgjort etter de til sammen åtte hurtigsjakkpartiene mandag og tirsdag.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk - og var favoritt. Men amerikaneren So viste at han også han kan spille fort. Med hvite brikker vant amerikaneren det første partiet.

Bursdagsbarnet hadde dermed presset på seg for å vinne med hvite brikker i det siste lynsjakkpartiet - om han skulle få avgjørelse på armageddon. Det klart ikke Carlsen. Partiet endte med remis.

Wesley So var Carlsens banemann også i finalen i fischersjakk-VM på Høvikodden for ett år siden.

Søndag vant begge spillerne sine hvite partier, og det endte altså 2–2.

Men mandag fikk Magnus Carlsen en drømmeåpning da han vant med svarte brikker i det første partiet.

– Klasse, utbrøt Jon Ludvig Hammer som ekspert på TV 2-sendingen.

DIGITALT: Wesley So og Magnus Carlsen spilte de avgjørende partiene mandag. Foto: Faksimile fra Champions Chess Tour

Men da de fleste trodde at Carlsen ville feste grepet i parti to, slo So tilbake og vant med svarte brikker - på samme måte som nordmannen hadde gjort i det første partiet.

– Det føles unødvendig, fastslo Hammer - og Carlsen viste med all mulig tydelighet at han ikke likte seg.

Det betydde at Wesley So hadde den beste følelsen foran det tredje partiet, der amerikaneren hadde hvitt. Magnus Carlsen kom i akutt tidsnød, og So hadde overtaket - inntil amerikaneren gjorde en grov tabbe. Men Carlsen klarte ikke å utnytte en gyllen mulighet, og dermed endte partiet i remis.

Dermed hadde Magnus Carlsen alt i egne hender med hvitt i det fjerde hurtigsjakkpartiet. Men Carlsen valgte å «søle bort» fordelen med hvitt, slik at det ble 2–2 etter «ordinær tid». Dermed var det klart for avgjørelse med lynsjakk.

Vinneren får 265.000 kroner, mens taperen må nøye seg med det halve.

Magnus Carlsen slo Anish Giri i kvartfinalen og Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen.

Han vant fire av fem turneringer i sin egen tour tidligere i 2020: Magnus Carlsen Invitational (april-mai), Chess Masters (juni-juli), Legends of Chess (juli-august) og Grand Final (august).

Også Champions Chess Tour arrangeres av Play Magnus-gruppen. Skilling Open var den første av ti turneringer, alle med hurtigsjakk.

I oktober vant Magnus Carlsen den eneste fysiske turneringen som har blitt spilt siden corona-nedstengningen - nemlig Norway Chess.