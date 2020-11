Espejord i fremgang - kan få «jokerrolle» når TIL kan sikre opprykket i helgen

Runar Espejord (24) spiller trolig en rolle når TIL kan spikre opprykket mot Raufoss.

TILBAKE: Runar Espejord.

Espejord ble ikke klar i tide til Jerv-kampen, men etter en uke med trening, er støtteapparatet håpefull om at Epejord kan spille en rolle i helgens bortekamp mot Raufoss.

– Jeg synes det ser bra ut. Nå skal vi ta en prat og høre hvordan han opplever det, men det ser bra ut, sier trener Gaute Helstrup til iTromsø.

Espejord scoret fire mål på sine to første kamper, men måtte av med skade i hamstringen i sin tredje kamp etter TIL-returen, borte mot Sogndal.

Usikre kort

En endelig beslutning tas etter lørdagens trening før avreise 13.55.

– Det kommer an på dagen i dag (fredag) og i morgen. Hvis han er klar, vil vi selvfølgelig ha han med. Han har sett bra ut på trening og så handler det om hva kroppen tåler og om den spiller på lag, så vi tar en endelig oppsumering lørdag, sier Helstrup.

Assistenttrener Lars Petter Andressen sier Magnus Andersen, Runar Espejord og Lasse Nilsen, alle tre kjemper en kamp mot klokka, og at Nilsen er den mest usikre av de tre.

– Det er litt usikker om alle de reiser, spesielt kanskje Lasse, som var litt «joker» på økta, og så får vi se litt på Runar også hvordan han reagerer, sier Andressen.

På fredagens økt var det 24 utespillere. TIL reiser med en tropp på rundt 18–19 spillere og det vil dermed være en del spillere som blir værende hjemme i Tromsø.

Tidligere elev har imponert

Kristoffer Nessø (27) fra Svolvær, som spilt under Helstrup i 2013 og 2014 i TUIL, har hatt en veldig god sesong for Raufoss med 9 mål på 23 kamper fra sin høyrekantposisjon, og en mann Helstrup kjenner godt.

– Han har hatt en fin sesong, scoret mye mål og vært aktiv. han er en toveisspiller, en «løper» som flere av de Raufoss-gutta, men også vært god offensivt, vært involvert i mye avslutninger og sjanser. Han har hatt en god sesong, sier Helstrup.

Kristoffer Nessø har vært god for Raufoss i år.

– Er han en spiller dere vurderer foran neste sesong?

– Av respekt for han og Raufoss, har jeg ikke lyst å si for mye om det konkret, men det jeg kan si på generelt grunnlag og som jeg har sagt før: nordnorske, lokale gutter de følger vi ekstra godt med, men vi vet jo hane r i en bra klubb nå og har et bra utviklingsmijø der, men ja, vi følger med nordnorske, gode spillere, sier Helstrup.

Raufoss (35 poeng) er kun to poeng bak Sandnes Ulf (37 poeng), som pr. nå innehar den siste kvalikplassen, og dermed alt å spille for.

Likevel forsikrer Helstrup at de ikke vil gå for å trygge ett poeng som vil sikre opprykket, men gå for alle tre.

– Raufoss er bra, men så er vår følelse at alle kampene føler vi at vi kan vinne hvis vi er god. Vi har resepekt for dem, men føler vi er i bra slag og har lyst til å dra dit for å ta alle tre poengene og ikke gå for ett, sier Helstrup.

Han må klare seg uten Kent-Are Antonsen, som soner for gule kort.

Trolig stiller TIL slik mot Raufoss: Jacob Karlstrøm - Anders Jenssen, Simen Wangberg, Jostein Gundersen - Magnus Andersen, Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano, Erlend Sivertsen - Mikael Norø Ingebrigtsen, Fitim Azemi