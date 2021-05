Keeper-Alisson matchvinner for Liverpool på overtid

– Gud la sin hånd på hodet mitt i dag, sier Liverpools nær usannsynlige matchvinner i et intervju vist på TV 2 etter skjebnekampen og thrillerfinishen.

En dypt beveget Alisson Becker takket deretter alle han kunne komme på som fortjener en takk, slik han ser det, etter Liverpool-historiens første keepermål; faren (druknet 24. februar) - som han håpet «så dette med sin gud ved sin side», kona, barna, moren, lagkameratene, den senere tids støtte fra en rekke motstanderlag ... you name them.

Jürgen Klopp takket sin keeper med disse ordene, ifølge The Liverpool Echo:

– For en heading! Det er vanvittig. Jeg har aldri sett noe lignende. Det betyr selvsagt veldig mye for oss. Vi står hverandre nær, så jeg vet hva dette betyr for ham. Det er rørende. Det er bare fotball, men det betyr noe. Nå Burnley (borte), det er et vanskelig sted å dra til, sier Liverpool-manageren.

– Det kunne ikke skjedd en bedre person, i et bedre øyeblikk, det var bare perfekt, tilføyer Klopp.

– Du kan ikke forklare ting som dette. Jeg så den (ballen) komme, prøvde å finne en god posisjon, ingen fulgte meg. Jeg var heldig og velsignet, utdyper brasilianske Alisson Becker.

– Jeg har ikke så mange ord, tilføyer Alisson Becker.

Men det hadde han i intervjuet som umiddelbart kan kalles legendarisk. Becker prøvde å forklare foranledningen til at han bestemte seg for å ta plass foran keeperkollega Johnstone, mente dette - hans historiske scoring - er det flotteste han har sett, prøvde å sette ord på Liverpools og hans egne alle prøvelser gjennom sesongen - og understreket at (en ny) Champions League-triumf må starte med å bli kvalifisert Champions League.

– Fotballen er mitt liv. Jeg er lykkelig for at det skjedde nå, sammenfatter han med tanke på hodestøtet ingen i sine villeste fantasier trodde skulle komme.

Han ble historisk: Ifølge Sky Sports Statto har seks keepere scoret i Premier Leagues historie. Alisson er den første av dem som er blitt matchvinner.

Liverpools utgangspunkt var greit nok. De måtte ha tre poeng i tredje siste seriekamp fortsatt å ha et stort håp om å kapre en av to «ledige» Champions League-plasser neste sesong.

Jürgen Klopps mannskap lot seg imidlertid ryste ved et skudd for baugen nesten umiddelbart etter avspark på The Hawthorns. Eller, retter sagt, flere. Hjemmelaget startet best og vasket frem et par-tre gode målmuligheter. Liverpool kom liksom ikke i gang, og så sa det pang.

Hal Robson-Kanu kom styrtende, midt i banen mot Liverpool-keeper Alisson Becker, fikk ballen i «djupled» som svenskene sier – og plasserte den langs gresset nede til høyre for bortelagets bakerste mann. Det var målet Liverpool ikke trengte, etter et kvarter.

Liverpool lå foran bortekampen mot nedrykksklare West Bromwich Albion på 5. plass i Premier League – med 60 poeng, fire poeng bak Chelsea på 4. plass. Nå ligger Liverpool ett poeng bak Chelsea, når alle tre lagene som i realiteten kjemper om to Champions League-plasser, har to gjenstående kamper. De fire beste lagene vil være kvalifisert for Champions League neste sesong. Manchester City og Manchester United er allerede kvalifisert. Leicester (3. plass/66. poeng), Chelsea (4. plass/64 poeng) og Liverpool (5. plass/63 poeng) følger. Liverpools to siste kamper er mot Burnley onsdag (b) og Crystal Palace søndag (h). Leicester møter Chelsea borte på Stamford Bridge tirsdag og Tottenham på hjemmebane i siste kamp søndag 23. mai. Chelseas siste to kamper: Leicester hjemme tirsdag og Aston Villa (b) søndag om en uke.

– Må hylle West Bromwich, først og fremst. Det er mye «fight» i alle fall, i dette laget, kommenterte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter 45 minutter.

– Etter hvert gikk det som jeg trodde, tilføyde han.

Thorstvedt hadde trodd på «enveiskjøring» med Liverpool i førersetet. Det var nedrykksklare West Bromwich Albion som tok føringen, før Liverpool fikk summet seg – og Mohamed Salah snaut 20 minutter etter «sjokket» utlignet etter fikst samspill med Sadio Mané rundt 16-meterstreken og rett i front for West Bromwich-keeper Sam Johnstone.

Det var Salahs 22. scoring for sesongen, og han skulle få sjanser som burde ha gitt ham nummer 23 og 24.

Etter det begynte Liverpool for alvor å ligne Liverpool i topp fire-frakk, slik Thorstvedt trodde.

Vel å merke uten å fikse det nødvendige. 20 minutter ut i andre omgang «manglet» fortsatt Liverpool to poeng, selv etter at Mané tilsynelatende hadde satt inn deres nummer to (annullert for offside) – etter suveren pasning fra Salah – og Salah etter en langspurt med ballen i bena kom alene med Johnstone (skuddet rett i kroppen på WBA-keeperen).

– Jeg er faktisk imponert over laget som er nest sist på tabellen, uttalte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb fra kommentatorbua – sekundene før West Bromwich gjorde 2–1 ved Karl Bartley!

Etter litt VAR-vanlig om og men ble scoringen underkjent, for offside.

– Den kan diskuteres, mente Semb.

Før han så reprisen:

– Den er grei. Riktig VAR-avgjørelse, korrigerte han seg selv.

West Bromwich ristet den av seg raskt. 12 minutter før slutt kunne og burde Robson-Kanu – for andre gang i kampen – ha scoret sitt andre mål. Alisson sto bokstavelig talt i veien. Den andre veien burde det ha gått bedre for Liverpool. Det gjorde det ikke. Trent Alexander-Arnold dro seg for eksempel på eksemplarisk vis inn mot keeper-Johnstone, men pløyde skuddet over målet til samme mann.

Alexander-Arnold rev seg talende nok i håret.

Før Liverpool ble tilkjent hjørnespark, Alisson Becker spurtet fra sitt mål og over til West Bromwich-målet, steg til værs og skallet inn scoringen som reddet kvelden for alle i rødt.