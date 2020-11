Mohamed Elyounoussi svarte på mobil-refsen med hat trick

(Motherwell - Celtic 1–4) Mohamed «Moi» Elyounoussi ble refset etter å ha brukt mobilen på benken under Europa League-kampen mot Sparta Praha. Søndag svarte han på kritikken med å hamre inn tre i den skotske ligaen.

– Fullstendig uakseptabelt. Det er skandaløst! raste Chris Sutton i BT Sports-studioet da bildene av den norske landslagsspilleren på Celtic-benken med mobiltelefonen i hånda rullet over skjermen under Celtic – Sparta Praha.

26-åringen selv la seg flat i et intervju med VG, og hevdet han bare ville sjekke resultatet i den andre kampen i Europa League-gruppen. Celtic-manager Neil Lennon svarte at «det hadde vært best for ham om han ikke gjorde det», og at han skulle håndtere det.

Men da startoppstillingen kom sto likevel Mohamed Elyounoussis navn blant Lennons 11 utvalgte.

Og nordmannen brukte ikke lang tid på å få Celtic-fansen til å tilgi torsdagens mobilglipp.

Åtte minutter ut i kampen brukte han kneet for å sette inn 1–0, og bare tjue minutter etter det igjen hadde den fotrappe østfoldingen doblet ledelsen for det skotske hovedstadslaget.

Motherwell kom med et svar sent i andre omgang, men da tok det bare fire minutter før Elyounoussi igjen var på plass.

Denne gangen kom vingen flyende inn i feltet, og stanget inn hat tricket over en sjanseløs Motherwell-forsvarer. Dermed kunne 26-åringen vise tre fingre til kameraet, og gjøre seg klar til landslagsoppdrag for Norge.

PS! Kristoffer Ajer startet også kampen for Celtic. Han ble byttet ut etter 78 minutter.

NO PHONE, NO PROBLEM: Elyounoussi scoret tre mot Motherwell. Foto: Steve Welsh / PA Wire