Valgte Haalands vei fremfor United: – Elegant og fotballklok

Det 17 år gamle vidunderbarnet Jude Bellingham (17) skal ha sagt nei til Manchester United. Torsdag kan han komme til å få sin England-debut mot Irland.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SAMARBEID: Jude Bellingham (t.v.) og Erling Braut Haaland feirer målet de samarbeidet om mot Zenit St. Petersburg i Champions League. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Her er alle våre oddstips!

Etter gjentatte avbud bestemte Gareth Southgate seg for å ta Bellingham inn i troppen, og mye tyder på at han også blir å se på banen.

Han debuterte for moderklubben Birmingham da han var 16 år og 38 år gammel, og ryktene gikk om både Manchester United, Real Madrid og Barcelona - men Bellingham valgte å gå samme vei som Erling Braut Haaland og Jadon Sancho - til Borussia Dortmund.

Her kan du spille Lotto!

– Bellingham markerte seg tidlig som en «barnestjerne» av typen man ser på YouTube – som satte fart ved midtbanen, driblet seg forbi et halvt lag og plasserte ballen lekende lett bak en sjanseløs keeper, smiler VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen.

Les også Haaland med supermål og Bayern-tap: – Det er blytungt

– Med det utgangspunktet var det vanskelig å se at han senere kom til å bli en elegant, fotballklok og løpssterk sentral midtbanespiller. Etter hvert som Bellingham har vokst fysisk, har han altså tilpasset seg taktisk og la tidlig av seg «barnesykdommene», mener Karlsen.

– Mens han i dag er mindre opptatt av det individualistiske, er smidigheten til å passere motstandere med ballen fortsatt til stor nytte - men da til mer praktiske formål.

Vikinglotto og Lotto - her kan du spille!

Tor-Kristian Karlsen mener at 17-åringen har tatt «oppsiktsvekkende» steg:

– Fremgangen til Bellingham det siste drøye året har like fullt vært oppsiktsvekkende. At han som 16-åring debuterte og spilte seg til fast plass på et relativt svakt lag, som slet i The Championship, var spesielt nok. Men det er kanskje enda mer imponerende når han ett drøyt år senere komfortabelt finner plass på midtbanen til et lag på høyt europeisk nivå.

Les også Enorm dag for Bryne: Opprykkskamp og Haaland i «Der Klassiker»

Bellingham har spilt spilt seks bundesligakamper til nå. I fire av dem har han startet. I Champions League hadde han målgivende til Erling Braut Haalands 2–0-scoring mot Zenit St. Petersburg.

– Selv om han har blitt relativt forsiktig matchet i Dortmund, har han allerede imponert. Lucien Favre har tydeligvis tillit til unggutten siden han sendte ham inn på 1-2 med en halvtime igjen å spille i toppkampen mot Bayern München sist helg. Dortmund fant også bedre rytme og klarte å skape mer offensivt med engelskmannen på banen, mener Tor-Kristian Karlsen.

Ifølge blant andre Manchester Evening News, The Sun og Sky Sports fikk Manchester United inn Sir Alex Ferguson for å prøve overtale Bellingham, men 17-åringen valgte - som så mange andre talentfulle spillere - å gå til Borussia Dortmund.

– Det som er spesielt med Bellingham, er at han kombinerer gode taktiske og tekniske egenskaper med defensiv disiplin. Han er trolig best når han får offensiv frihet fra en indreløperrolle, men er også komfortabel i en mer «sittende» rolle sentralt på midtbanen, sier VG-ekspert Karlsen og viser til at Bellingham i Birmingham også ble brukt som en slags «innoverkant». Det viser hvor anvendelig han er.

Les også Eksperter brøt ut i latter etter Haaland-intervju

VG-tips: England-Irland

* Under 2,5 mål. Privatkamp som spilles på Wembley. Dette er en ren oppvarmingskamp for England som møter Belgia (søndag) og Island (onsdag) i mer avgjørende Nations League-matcher.

* Det betyr tre kamper på seks dager i et allerede hektisk program. Som igjen betyr en haug med spillerbytter og motivasjon som kanskje ikke er på topp.

* Landslagssjef Gareth Southgate og hans England røk 0-1 hjemme på et straffespark for Danmark for en måned siden. Men laget viste en super flyt før det med 6-1-0 på syv kamper. I seks av disse syv kampene stengte engelskmennene buret.

* Irlands Nations League-kamper har ikke helt gått etter oppskriften. To uavgjorte og to tap på fire matcher - og 1-3 i målforskjell er ikke noe særlig. Og i forrige måneds EM-semifinale røk laget på straffer mot Slovakia etter 0-0 etter ekstraomganger.

* HUB-odds til 1,30 på England i en kamp som betyr lite utover å unngå skader - nei, takk, da prøver vi noe annet.

Du må spille før kl. 20.40. Kamper ser du på TV 2 Sport Premium.