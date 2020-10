Skitopp må gå av etter «fullstendig tap av tillit»

Sarah Lewis (55) må takke av som generalsekretær i FIS etter 20 år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sarah Lewis må gå av som generalsekretær i FIS. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har besluttet på et møte fredag at Sarah Lewis må gå av som generalsekretær i forbundet med umiddelbar virkning. Det var et klart flertall i styret som sto bak beslutningen.

Begrunnelsen baseres på et «fullstendig tap av tillit», står det i en pressemelding.

Lewis begynte å jobbe for FIS i 1994, og har hatt stillingen som generalsekretær siden 2000.

Hva konkret som ligger bak avgjørelsen, er ikke kjent. Norges skipresident Erik Røste sitter i FIS-styret, men vil ikke utdype saken.

– Dette er en personalsak internt i FIS. Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det som kom fram i pressemeldingen, sier Røste til NTB.

Det var ventet at Lewis ville stille som presidentkandidat i FIS etter Gian-Franco Kasper, som etter planen skal gi seg ved FIS-kongressen neste år, skriver nettstedet Inside the Games.

Briten var alpinist i sin aktive karriere og deltok i vinter-OL i 1988.

Røste har ikke besvart våre henvendelser.