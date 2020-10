VM-vinner slipper dopingstraff - kontrollør banket på feil dør

En dopingkontrollør banket på feil dør. Dermed slipper friidrettsstjerne straff.

Salwa Eid Naser var både overrasket og glad da hun løp inn til VM-gull i fjor høst. Foto: Martin Meissner / AP

Tirsdag ble det klart at dopinganklagene mot friidrettsstjernen Salwa Eid Naser (22) droppes. Forklaringen bak beslutningen ryster friidrettsverdenen.

Bakgrunnen er denne:

Naser sikret i fjor høst et suverent VM-gull på 400 meter. Hun krysset mållinjen på tiden 48,14 - som er det tredje raskeste løpet på distansen av en kvinne gjennom historien.

I juni i år fikk løperen, som representerer Bahrain, en nedslående beskjed. Hun ble midlertidig utestengt fra friidretten på grunn av brudd på meldeplikten.

Denne uken tok saken en ny og overraskende vending. Friidrettens integritetsenhet (AIU) opplyste at dopinganklagene som var rettet mot Naser, ble avvist.

Salwa Eid Naser med VM-gullet etter triumfen i Doha. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

Banket på feil dør

Årsaken til at anklagene nå er droppet, er rimelig bisarr. En dopingkontrollør banket nemlig på døren til et oppbevaringsrom, og ikke på døren til Nasers leilighet i bygget hvor hun bor i Bahrain.

Det kommer frem av Det internasjonale friidrettsforbundets disiplinærkomités beslutning.

Kontrolløren banket på feil dør med fem minutters mellomrom i en time, men kan ifølge komitéen ikke kritiseres for ikke å ha funnet rett leilighet da nummereringen var «ekstremt forvirrende». Han hadde heller ikke korrekt telefonnummer til utøveren.

– Komisk

AIU anklaget den nigerianskfødte løperen for fire brudd på meldeplikten, og tre av disse fant sted i perioden mars 2019 til januar i år.

I og med at Det internasjonale friidrettsforbundets disiplinærkomité ikke kunne bekrefte det påståtte regelbruddet i april i 2019, siden de da hadde banket på feil dør, slipper Naser nå straff.

Man må gjøre seg skyldig i tre regelbrudd på ett år for at det skal opprettes sak for brudd på antidopingreglementet.

Eliteutøvere plikter å oppgi hvor de skal oppholde seg 90 dager i forveien i tilfelle det er planlagt en dopingtest av dem.

– Det som skjedde skulle vært komisk om ikke konsekvensene hadde vært så alvorlige, skriver domstolen i sin beslutning.

Fakta Anklagene: Naser var anklaget for fire brudd på meldeplikten: 12. mars 2019 for «missed test» - altså manglende dopingtest (ikke tilgjengelig for test på oppgitt sted til oppgitt tid).

16. mars 2019 for «filing failure» - altså manglende informasjon om hvor hun oppholdt seg (datert til 1. januar 2019).

12. april 2019 for manglende dopingtest (ikke tilgjengelig for test på oppgitt sted til oppgitt tid).

24. januar 2020 for manglende dopingtest (ikke tilgjengelig for test på oppgitt sted til oppgitt tid). NB: Regelbruddet 16. mars 2019 er datert til 1. januar 2019, da brudd på manglende arkivering/informasjon alltid blir tilbakedatert til første dag av inneværende kvartal. I og med at det påståtte regelbruddet 12. april 2019 ble strøket, har Naser tre brudd på meldeplikten, men ikke innenfor et vindu på 12 måneder. Derfor ble anklagene avvist. Kilde: Inside The Games og domsbeslutningen.

Naser slipper straff. Selv om hun har tre brudd på meldeplikten, er det ikke innenfor et vindu på 12 måneder. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Sterke reaksjoner

Dopingsaken har vekket harme i friidrettsverdenen. President i Verdens antidopingbyrå (Wada), polske Witold Banka, er blant dem som nå uttrykker sin bekymring.

– Når det gjelder Salwa Eid Naser og World Athletics Disciplinary Tribunal sin avgjørelse i saken hennes, er jeg bekymret. Wada vil analysere det nøye og benytte sin rett til å klage om nødvendig, skriver han på Twitter.

Også sølvmedaljør på distansen i Doha-VM, Shaunae Mille-Uibo, reagerer kraftig i et innlegg på Instagram.

– Etter min mening sitter AIU fast med hånden i kakeboksen. De seneste hendelser og feil åpner for en rekke spørsmål. Hvorfor tok det så lang tid for dem å gå ut med denne informasjonen? spør hun.

Kan ankes

Dommen gjør at Naser får beholde VM-gullet og slipper en utestengelse på to år, som trolig ville gjort at hun blant annet mistet Tokyo-OL. Hun har hele tiden bedyret sin uskyld.

– Gud, jeg velsigner ditt navn, skrev Naser på Instagram etter at dommen var klar, ifølge svenske Expressen.

AIU opplyser samtidig at kjennelsen som nå foreligger kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

