Lagerbäck åpner for å gi seg etter fiaskoen

Norge skal ikke til EM neste år. Etter nederlaget mot Serbia, kom spørsmålet om landslagssjefens fremtid.

Lars Lagerbäck hadde en tung kveld på jobben. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Norge-Serbia 1–2

ULLEVAAL STADION: Himmelen åpnet alle sluser. Regnet ramlet ned over en nesten tom nasjonalarena. Et halvt koronaår etter at skjebnekampen mot Serbia egentlig skulle vært spilt, var anledningen endelig kommet. Det kunne bli kvelden som startet en ny epoke i norsk landslagsfotball. I stedet ble det forlengelsen av en to tiår lang vond trend.

Lars Lagerbäck var en svært skuffet mann etter at 120 minutter med Ullevaal-fotball endte med nok en nedtur for det norske landslaget.

Etter kampen måtte han svare på spørsmål om fremtiden.

– Om jeg ikke skal lede det her, har jeg ingen problem med å gå til siden om arbeidsgiver vil det, eller om jeg skulle komme frem til det selv. Det får fremtiden vise, svarte Lagerbäck da han ble spurt om lysten til å fortsette.

Han la til at han syntes det var litt tidlig å ta stilling til det, og at han nok ikke kom til å gå av fredag kveld.

Han har kontrakt frem til etter kvalifiseringen til Qatar-VM i 2022.

Diskuterer gjerne med NFF

Svensken ble spurt om svaret hans betyr at det nå er naturlig å ta en prat med Norges Fotballforbund.

– Nei, jeg har ikke tenkt på det. Det var et svar på spørsmålene jeg fikk. Nå har vi fokusert på denne matchen. Det tar jeg gjerne en diskusjon med dem som bestemmer i NFF, sa Lagerbäck.

Det er 24 land som skal spille EM neste sommer. I Qatar-VM er det bare plass til 13 europeiske land.

– Om vi skal dømme etter denne kampen, så er det et ungt landslag. Vi skal være mer realistisk på situasjonen og ikke drømme om VM i dag. Vi skal forhåpentlig forbedre oss, sa svensken.

Norge var ubeseiret på Ullevaal i 15 kamper under Lagerbäck, men det var gjerne mot svakere motstand. Når det virkelig gjelder og mot de store lagene som ofte er i mesterskap, sliter Norge med å vinne.

– Det har dessverre kommet noen kamper som dette, og de vil nok komme igjen. Det krever en mental styrke å håndtere disse kampene. Vi var veldig bra mot Nord-Irland. Forventninger og sånn må man lære å håndtere, ellers får vi aldri fremgang.

Mathias Normann jubler for utligningen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kritikk i mediene

Både i sosiale og de tradisjonelle mediene ble fremtiden til Lagerbäck diskutert. En av dem som mener at svenskens dager som norsk landslagssjef bør være talte, er Dagbladets fotballkommentator Morten P.

– Etter tre og et halvt år med Lagerbäck er vi egentlig ikke kommet et skritt videre.

Derfor er det på tide å tenke nytt, skriver han i en kommentar.

Også TV 2s fotballkommentator Jesper Mathisen kom med krass kritikk mot svensken etter 1-2-tapet på Ullevaal.

– Dette var langt under pari. Norge blir rundspilt. Kollektive Norge, både offensivt og defensivt er altfor svakt. Dette laget med denne treneren har ingenting i et EM å gjøre, sa Mathisen rett etter kampslutt på TV 2-sendingen.

Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic og Dusan Tadic er fornøyde med Serbias første mål. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Store forventninger

For forventningene til den nye landslagsgenerasjonen er enorme. Da det gjaldt som mest, var Martin Ødegaard nesten usynlig. Erling Braut Haaland kom kun til én stor målsjanse. Og Alexander Sørloth, hvor var egentlig han?

– Det er vi elleve på banen som er ansvarlige for hvordan vi leverer. Det har vi snakket om i lang tid. Men vi treffer ikke på presshøyde og kommunikasjon. Vi får gå i oss selv og si at vi ikke var gode nok. Ingen presterte det de skulle gjøre, sa Sander Berge etter kampen.

For Serbia var best, men Norge hang på ett eller annet vis med. Det sto 0–0 til ni minutter var igjen av den ordinære tiden. Da holdt det ikke lenger.

Et serbisk frispark ble slått på bakerste stolpe. Der fulgte ikke Kristoffer Ajer godt nok med. Aleksandar Mitrovic styrte ballen inn foran mål. Der hang heller ingen andre norske forsvarere med. Sergej Milinkovic-Savic hadde akkurat entret banen. Han kunne enkelt styre inn 0–1.

Norges EM-håp så ut til å være helt ute. Mathias Normann hadde imidlertid ikke gitt opp. Nordlendingen tok ansvar da det var to minutter igjen.

Han fikk ballen på noen og 20 meter. Russland-proffen dro seg ut mot høyre. Han sendte av gårde et skudd akkurat idet han kom inn i det serbiske målfeltet. Det var nok til å berge ekstraomganger på Ullevaal.

Håpet var at det norske laget skulle flest krefter før den siste halvtimen, at de skulle skape noe vi ikke hadde sett så langt.

Lagerbäck forsøkte å mane spillerne sine til aksjon før siste ekstraomgang, men det holdt ikke. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Lobbet i senk

Slik ble det ikke.

Milinkovic-Savic var inspirert av det første målet. Da han fikk muligheten til å sende hjemlandet til EM, gjorde han det med en kunstscoring. Dusan Tadic fikk ballen foran mål, men i stedet for å skyte dyttet han den videre til lagkameraten.

Milinkovic-Savic hentet frem en følsom lobb, som satte en ellers god Rune Almenning Jarstein helt ut av spill.

Serberne var igjen foran, og denne gangen klarte aldri Norge å tette luken.