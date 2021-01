Ingebrigtsens brannsalg – fem spillere er uønsket

Hvis han får det som han vil, er ikke Kåre Ingebrigtsen (55) ferdig med å svinge øksen i Brann. Det er nemlig nye tider i Bergen.

RYDDER OPP: Kåre Ingebrigtsen har kommet med tydelige ønsker til Brann-ledelsen. Han ønsker en slankere tropp. Foto: Ole Martin Wold

I samarbeid med sin assistent Eirik Horneland og sportssjef Rune Soltvedt er Ingebrigtsen godt i gang med en real rengjøring av Brann-troppen han tok over i august.

På høsten dro Christian Eggen Rismark tilbake til Ranheim, mens Gilbert Komsoon ble solgt til Kasimpasa. Ved nyttår løp kontraktene til Ali Ahamada, Taijo Teniste og Gilli Rólantsson ut.

I tillegg ble Fredrik Haugen sendt til AEK Larnaca. Sander Svendsens låneavtale ble ikke fornyet.

Ingen av dem var en del av Ingebrigtsens planer. Og det er det flere som ikke er.

Under spillersamtaler etter sesongslutt ga trønderen nemlig klar beskjed til noen spillere om at de gjerne må forlate Brann dersom det er mulig å finne en løsning som tilfredsstiller alle parter:

Bismar Acosta (34): Fikk tidlig juleferie da han ønsket å få til en lengre avtale med en klubb i Costa Rica. Det ville løst et stort problem for Brann, men har foreløpig ikke skjedd. Dermed er han per nå en del av 2021-troppen.

Amer Ordagic (27): Fikk på grunn av skader aldri vist seg ordentlig frem etter at Ingebrigtsen kom til klubben. Ikke i planene, men har to år igjen av kontrakten.

Ruben Kristiansen (32): Hever millionlønn og har kontrakt ut året. Den vil Brann helst slippe å betale.

Erlend Hustad (24): Brann vil helst selge, men med to år igjen av kontrakten kan utlån også være en løsning. Har interessenter i Eliteserien og Obosligaen.

Marcus Mehnert (23): Tiltrekker seg interesse. Med ett år igjen av kontrakten er kun permanent overgang aktuelt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med de gjeldende spillerne. De har enten ikke ønsket å uttale seg eller ikke besvart henvendelsene.

Dette er strategien

I tillegg er Daouda Bamba, troppens mest verdifulle salgsobjekt, til salgs dersom det skulle komme interessante bud.

– Per i dag er det 24 spillere i stallen til Brann. Vi ser for oss at vi ikke skal være det når sesongen starter. Stallen er litt for stor, sier sportssjef Soltvedt til VG.

– Og noen har fått beskjed om at de er uønsket?

– Spillerne har i møte med Kåre fått vite hvordan de ligger an i løypen. Det er helt naturlig å ha sånne samtaler, men vi skal ivareta spillerne så lenge de har kontrakt med Brann. Kåre har sine tanker om hvilke endringer han vil gjøre, og det er denne uken vi har begynt å jobbe med dette, sier Soltvedt.

Han understreker at markedet er vanskelig på grunn av de økonomiske begrensningene som følger med pandemien.

Men planen er klokkeklar: Soltvedt og Ingebrigtsen avtalte i sommer, før treneren signerte, at de ønsker en stall på 15–16 etablerte eliteseriespillere supplert med 4–6 sultne unggutter. Dette basert på en endring klubben gjorde i 2019 for å få frem flere unge spillere.

Eldre, utenlandske spillere som klager over lite spilletid, er en hodepine Brann-sjefen ønsker til livs.

Soltvedt oppsummerer strategien i tre punkter:

1) – Nå har vi en sterk stall og det handler om å få ut det beste i den. Det gjøres i det daglige arbeidet på treningsfeltet.

2) – Samtidig har vi flere spennende unggutter som vi har stor tro på at skal ta ytterligere steg i den kommende sesongen.

3) – Vi skal finne ut hvilke typer vi eventuelt mangler, som skal være spillere som går rett inn og forsterker oss.

Følger spent med på Helland

Det er ikke snakk om et «revolusjonerende» antall spillere, men Brann har en klar prioritet:

– Vi er litt tynne på kantene.

Og det første navnet som dukker opp når det er snakk om en mulig kantspiller på et lag ledet av Ingebrigtsen og Horneland, er naturligvis Pål André Helland.

VG vet at Brann følger situasjonen hans med stor spenning etter at det ble klart at 31-åringen og Rosenborg skiller lag dersom alle får det som de vil.

VG kjenner også til at Filip Møller Delaveris, den norske kantspilleren i nederlandske Vitesse, er et navn som står på blokken til bergenserne. Han har også blitt fulgt av Bodø/Glimt over en lengre periode.

Brann prøvde å hente Eirik Ulland Andersen fra Molde i høst. Han kan være aktuell nå også.