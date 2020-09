Jakob Ingebrigtsen suste inn til nytt NM-gull – vant også kongepokalen

Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre NM-gull på to dager og vant samtidig kongepokalen.

Det er blitt to NM-gull på Jakob Ingebrigtsen under mesterskapet i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Når man er en av verdens beste friidrettsutøvere, blir det naturligvis rått parti i et norgesmesterskap. Det til tross for at øvelsen heter 800 meter, noe som ikke er Jakob Ingebrigtsens favorittdistanse.

20-åringen fosset av gårde fra start i front. Han fikk konkurranse på oppløpet, men var likevel overlegen i avslutningen. Dermed kunne han juble for sitt andre NM-gull på to dager.

Sandnes-løperen kom i mål på tiden 1.48,72.

– Jeg har ikke vunnet 800 meter før. Det var en tittel jeg gjerne ville ha, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Det var deilig å være førstemann i mål. Det er stas å gjøre ting man ikke har gjort før, legger han til.

Sigurd Tveit tok sølvmedaljen. Bronsen gikk til Didrik Hexeberg Warlo.

Lørdag vant Ingebrigtsen et overlegent NM-gull på 1500 meter. Senere søndag ettermiddag ble det klart at Ingebrigtsen også hadde vunnet kongepokalen. Den gis etter en skjønnsmessig vurdering fra en jury til den de mener har imponert mest samlet sett gjennom hele NM-helgen.

– Det er veldig gøy. Det er stort å bli hedret som kongen av NM, sier han.

Jakob Ingebrigtsen tok raskt teten i finalen på 800-meteren i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Warholm-seier – kongepokal til Iuel

Karsten Warholm var også i aksjon på favorittdistansen 400 meter hekk. Som ventet var også han knusende overlegen.

Verdensmesteren smalt til fra start fra bane syv. Ingen klarte å følge tempoet til 24-åringen.

I mål var tiden 48,24 og et nytt NM-gull innkassert.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg hadde et mål om å komme under 48,50. Jeg er fornøyd med tiden, sier han til NRK.

Hans personlige bestetid står dermed fortsatt på 46,87, som han satte i Stockholm den 23. august i år. Det er verdens nest raskeste tid på 400 meter hekk.

Andreas Joseph Dixon tok sølv, Herman Ellingsen stakk av med bronse.

I kvinneklassen på distansen vant Amalie Iuel på tiden 55.64. Hun vant også kongepokalen.

– Det er utrolig moro, sier hun til NRK.

Karsten Warholm var som ventet overlegen. Foto: Paul S. Amundsen

Hynne seiret

Kun minutter etter Ingebrigtsens gull var det duket for kvinnenes 800 meter med blant annet Hedda Hynne på startstreken. Skien-løperen, som er bosatt i Trondheim, står med årsbeste i verden på distansen – satt tidligere denne uken.

I finalen leverte hun et nytt strålende løp. Hun la seg midt i feltet innledningsvis før hun forserte frem i feltet. På andrerunden kom hun som en kanon.

Hynne kom først inn på oppløpet og fosset inn til et nytt NM-gull. Tiden hennes ble 2.03,64.

Hedda Hynne vant NM-gullet på 800 meter. Foto: Paul S. Amundsen

Det var et par sekunder bak kjempeløpet hun leverte i forsøket lørdag. Da kom hun i mål på bunnsolide 2.01,08. Hun slettet med det Ingvill Måkestad Bovim sin mesterskapsrekord fra 2011 på 2.02,03.

– Det har vært en helt syk uke. Mest sinnssyke uken i hele mitt liv. Dette var veldig stort for meg, sier Hynne til NRK.

Ingeborg Østgård tok sølvet, mens bronsen gikk til Amalie Sæten.