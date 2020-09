Jakob Ingebrigtsen vant nytt NM-gull

Jakob Ingebrigtsen tok sitt andre NM-gull på to dager.

Det er blitt to NM-gull på Jakob Ingebrigtsen under mesterskapet i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

Når man er en av verdens beste friidrettsutøvere, blir det naturligvis rått parti i et norgesmesterskap. Det til tross for at øvelsen heter 800 meter, noe som ikke er Jakob Ingebrigtsens favorittdistanse.

20-åringen fosset av gårde fra start i front. Han fikk konkurranse på oppløpet, men var likevel overlegen i avslutningen. Dermed kunne han juble for sitt andre NM-gull på to dager.

Sandnes-løperen kom i mål på tiden 1.48,72.

– Jeg har ikke vunnet 800 meter før. Det var en tittel jeg gjerne ville ha, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Det var deilig å være førstemann i mål. Det er stas å gjøre ting man ikke har gjort før, legger han til.

Lørdag vant Ingebrigtsen et overlegent NM-gull på 1500 meter.

Hynne seiret

Kun minutter etter Ingebrigtsens gull var det duket for kvinnenes 800 meter med blant annet Hedda Hynne på startstreken. Skien-løperen, som er bosatt i Trondheim, står med årsbeste i verden på distansen.

I finalen leverte hun et nytt strålende løp. Hun la seg midt i feltet innledningsvis før hun forserte frem i feltet. På andrerunden kom hun som en kanon.

Hynne kom først inn på oppløpet og fosset inn til et nytt NM-gull. Tiden hennes ble 2,03.65.