Moldes Europa-skjebne fortsatt uklar: – Vil være utrolig skuffende om det ikke blir

Sherin Obaidli, her i aksjon på MHK-trening noen uker tilbake, er klar på at drømmen om Europa er noe hun har veldig lyst til å realisere. Foto: Bjørn Brunvoll

Molde-kaptein Sherin Obaidli håper i det lengste at MHKs første sjanse til et Europa-eventyr lar seg gjøre. Men om ikke, har hun likevel full forståelse for avgjørelsen.

