Godset avslutter samarbeid med investor - betaler flere millioner

Strømsgodset Toppfotball har inngått en termineringsavtale med investorselskapet Drammenspatriotene AS og overtar drift og ansvar for eliteserieklubben.

Samarbeidet mellom Strømsgodset og investorselskapet Drammenspatriotene opphører, og Strømsgodset Toppfotball overtar ansvar for driften. Her er trener Henrik Pedersen og hans spillere etter en seier i fjor. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Det opplyses i en pressemelding lagt ut på klubbens nettsted.

Strømsgodset Toppfotball overtar driften og ansvaret allerede fra onsdag, sier klubbens styreleder Finn Egil Holm.

Termineringsavtalen erstatter den ordinære samarbeidsavtalen fra 2006.

Partene er enige om at Strømsgodset Toppfotball betaler et fastsatt beløp på «inntil 10 millioner kroner» til Drammenspatriotene som termineringsvederlag. Det skal nedbetales gjennom fordeling av inntekter generert fra spillerlogistikk. Dette skal skje over en lengre periode og skal ikke ha konsekvenser for likviditeten på kort sikt.

– Avtalen innebærer at det er skapt et godt grunnlag for at Godset fortsatt skal kunne satse i Eliteserien. Den innebærer også at vi nå kan ha fullt trykk på arbeidet med å få på plass ny organisasjonsstruktur. Jeg vil takke Drammenspatriotene for konstruktivt samarbeid i forbindelse med utarbeidelsen av denne termineringsavtalen, sier styreleder Ivar Strømsjordet i Strømsgodset Toppfotball.

– Selv om redningsaksjonen i Godset ble mer krevende, mer langvarig og langt dyrere enn vi regnet med da vi gikk inn i 2005, har vi hatt gleden av å få være med på store fotballopplevelser og en merkevare- og omdømmereise for klubben, byen og regionen, heter det i en uttalelse fra Drammenspatriotene.

– Vi heier fortsatt på Godset og alle som viser klubben ekte kjærlighet.

Partene er enige om at det ikke gis ytterligere kommentarer om prosess og avtaledetaljer enn det som framkommer i den felles pressemeldingen.