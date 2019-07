Tromsø-jenter imponerte VM-stjerne på talentleir

TIL-spillerne Amalie Isabel Taraldsen og Ina Birkelund har denne uken vært på talentleir i Porsgrunn. Der har 80 av Norges mest talentfulle jentespilleren i alderen 14–16 år vært samlet i NFF og Equinor sitt talentutviklingsprogram «Morgendagens Helter».

På samlingen har de fått tett veiledning av landslagsspiller og kommende Chelsea-proff, Guro Reiten. Hun returnerte nettopp fra VM i Frankrike.

– Det er imponerende å se det nivået som disse jentene viser og det lover godt for de norske landslagenes fremtid. Jeg er imponert over den enorme lysten til å lære som Amalie Isabel, Ina og de andre jentene har vist på Equinors talentleir. Jeg regner også med at A-landslagets prestasjoner under VM i Frankrike har inspirert dem ekstra mye, sier Guro Reiten i en pressemelding.

Debutert for A-laget

Ina Birkelund har allerede spilt fem kamper for TILs A-lag i 2.-divisjon avdeling 9 og står med vanvittige 42 mål på 23 kamper for J17-laget i år og i fjor.

Birkelund var tatt ut på J15 sitt skyggelandslag, mens Taraldsen var tatt med i gruppe X for J14, de yngste jentene på samlingen.

På leiren i Porsgrunn som avsluttes i dag deltar rundt 80 av de mest lovende fotballtalentene i Norge. Både J15-landslaget, ett skyggelandslag bestående av 15-åringer, samt et skyggelandslag med 16 åringer og to tropper med 14 år gamle talenter som er tatt ut basert på ferdigheter, holdninger, læringsvilje og sosiale egenskaper.

– Felles for alle som er tatt ut er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. Vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter». Dagens helter har gjort et fantastisk godt VM og er like fantastiske forbilder for jentene som er her i Porsgrunn. De viser jentene at det er mulig å skinne på den internasjonale scenen om de jobber hardt, sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland i pressemeldingen.