Rekordjagende Warholm vurderer å kjøre bobil til Sverige

Karsten Warholm tar sats mot nye rekorder i Monaco og Stockholm i august. 24-åringen erkjenner at han blir skuffet om det ikke skjer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Karsten Warholm ble tidenes raskeste på 300 meter hekk under «Impossible Games» på Bislett 11. juni. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Warholms bønn om at 400 meter hekk blir en del av øvelsesprogrammet på Stade Louis i Monaco er blitt hørt. Bare Kevin Youngs 46,78 fra OL-finalen i 1992 er bedre enn Warholm på distansen, men det ønsker han å gjøre noe med.

– Jeg kan i hvert fall love at jeg kommer til å prøve å ta ut det maksimale potensialet mitt. Hver gang jeg stiller til start, prøver jeg å løpe fortere enn jeg noen gang før har gjort. Det er uinteressant å gjøre noe annet, sier Warholm i et intervju med NRK.

Diamond League-stevnet i Monaco arrangeres 14. august. Etter Monaco sikter Warholm seg inn mot Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august. Der er han nesten sikker på at han setter både personlig og norsk rekord på 400 meter flatt.

– På den distansen er potensialet mitt åpenbart bedre enn persen min. Hvis jeg er i normal form, blir jeg skuffet om jeg ikke slår den norske rekorden, sa sunnmøringen.

Les også Stor oversikt: Kalenderen legger opp til tidenes idrettshøst, men hvor realistisk er det?

Les også Warholm har ombestemt seg - vil til storstevne

Vurderer bobil

Warholm understreker at koronasituasjonen avgjør om han drar til den svenske hovedstaden.

Om han bestemmer seg for å dra, ser han på muligheter for hvordan han best kan styre unna smitte.

– En av mulighetene vi har snakket om er å leie en bobil, kjøre bortover og leve helt isolert i vår egen boble. Vi får se, sa Warholm.