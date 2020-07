Liverpool kan få fire uker lenger pause enn Manchester United: – En tøff utfordring

Manchester Uniteds sesongpause blir unormalt kort. Vålerengas fysiske trener har en klar oppfatning om hvordan Ole Gunnar Solskjær bør løse det.

Suksess i Europa League vil bety kortere sesongpause for Manchester United. Ole Gunnar Solskjær planlegger å finne plass til friuker til spillerne sine. Her er han sammen med Anthony Martial (midten) og Marcus Rashford etter Europa League-kampen mot Partizan Beograd i fjor høst. Foto: REUTERS

I helgen avsluttes Premier League-sesongen. Fredag kom en viktig beskjed om neste sesong:

Sesongen starter 12. september.

– Det var også snakk om å starte sesongen enda tidligere. Det hadde jeg sett på som urimelig. Nå får lagene hvert fall noen uker hvile, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Store forskjell mellom United og Liverpool

Hvor mye hvile lagene får, varierer stort. Noen av lagene skal nemlig spille Europa-turneringer i august. Det vil spise opp mye av sesongpausen.

Chelsea, Manchester City, Manchester United og Wolverhampton får tre uker sesongpause om de når finalene i Champions League/Europa League

Resten av lagene, som Liverpool, får syv uker sesongpause uansett

Det kan bli fire ukers forskjell mellom sesongpausene til Gabriel Jesus (Manchester City) og Virgil van Dijk (Liverpool) før neste sesong. Foto: REUTERS

Petter Myhre mener forskjellen er en klar ulempe lag som Manchester United og City.

– Det blir en tøff utfordring. Det er en klar fordel for dem som før lengre pause. Men hvor stor forskjell det vil utgjøre, er umulig å si noe om, sier Myhre, som er tidligere Vålerenga-trener.

Fotballekspert Lars Tjærnås kaller det en «dobbel utfordring».

– De har vært gjennom et veldig tett program nå, og har ekstra behov for lang pause. De to største utfordringene handler om fysisk og mental slitasje. Den fysiske delen er åpenbar, den mentale handler om å delta i de aller største kampene hvis de når langt i Europa, noe som gir enda større behov for avkobling og nullstilling, sier Tjærnås, tidligere assistenttrener i Wimbledon.

Fakta Så lang blir Manchester Uniteds sesongpause Ryker ut i åttedelsfinalen av Eurppa League: 38 dagers pause (svært usannsynlig, siden United må tape med fem mål mot LASK Linz i returkampen) Ryker ut i kvartfinalen av EL: 33 dager Ryker ut i semifinalen av EL: 26 dager Til finalen: 22 dager Scenarioene er lignende for Chelsea, Wolverhampton og Manchester City

Solskjærs erkjennelse

Før siste serierunde mot Leicester har Ole Gunnar Solskjær sagt at United-spillerne er slitne. At flere av Uniteds stjerner har spilt veldig mye de siste ukene, spiller en rolle inn mot neste sesong, ifølge Tjærnås.

– Manchester United får en ekstra utfordring fordi de ganske lenge nå har kjørt mye på samme grunnstamme i laget. Det krever en veldig nøye differensiering i oppstarten, fordi spillerne sannsynligvis kommer til å ha veldig ulike behov når sesongoppkjøringen starter igjen, sier Tjærnås.

Ole Gunnar Solskjær får en tøff utfordring neste sesong. Foto: AP

Petter Myhre mener kort sesongpause vil ha mye å si for noen, og mindre å si for andre. Ole Gunnar Solskjær har også vært inne på samme spor.

Tidligere i sommer sa Solskjær at klubben må finne «hull» i oppsettet og gi enkelte spillere en friuke når det er mulig.

– Det blir viktigere enn noen gang at vi passer på spillerne og rullerer, sa Solskjær ifølge Manchester Evening News.

Tror på én uke fri

Dersom United skulle nå helt til finalen i Europa League, får klubben altså tre ukers sesongpause før Premier League begynner.

Fysisk trener i Vålerenga, Mohammad Dajani, har en klar oppfatning om hvordan de ukene bør brukes:

Én uke fri

To uker med sesongoppkjøring

Kampene i Europa innebærer uansett en ulempe inn mot neste Premier League-sesong, mener Dajani.

– De må løpe flere kilometer og flere sprinter. Man blir også påvirket mentalt, så skaderisikoen blir høy, sier han.