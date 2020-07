Solskjær mener konkurrenten har en fordel: – Det er urettferdig

Når Manchester United møter Chelsea i semifinalen i FA-cupen denne helgen, har London-klubben hatt 48 timer ekstra til å hvile.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kjemper en intens kamp om topp fire og Champions League-spill neste sesong. Foto: PETER POWELL / X06528

Manchester United møter Crystal Palace torsdag kveld. Tre dager senere møter de Chelsea i FA-cupen. Da har London-klubben hatt to ekstra dager til å hvile spillerne sine.

Det får United-manager Ole Gunnar Solskjær til å reagere.

– Det er selvfølgelig en bekymring at Chelsea vil ha 48 timer mer hvile og restitusjon enn oss. Det er urettferdig, sa nordmannen under onsdagens pressekonferanse.

– Vi snakket om å ha en rettferdig terminliste da vi skulle starte opp igjen, og det er den ikke. Men jeg må bare tenke på torsdagen, vinne mot Palace, og så fokusere på den Chelsea-kampen. Så får vi ta det derfra, fortsatte han.

Historisk startellever

Solskjær har brukt den samme startelleveren i fem seriekamper på rad. Sist det skjedde var i 1993, da Sir Alex Ferguson brukte samme mannskap seks kamper på rad.

Det endte med at Manchester United vant serien for første gang på 24 år.

– Det kommer ikke til å bli et problem for oss, men 24 eller 48 timer er en stor forskjell på dette tidspunktet. Vi er ikke blitt utdelt fire ess, for å si det på den måten. Men vi får bare ta på oss pokerfjesene og spille kortene riktig, sa Solskjær.

– De neste to ukene kommer til å bli hektiske, men vi er i god form. Guttene har ikke følt seg i så god form på mange år, er jeg sikker på, la han til.

Mindre skadeproblemer

Da Solskjær tok over Manchester United ved nyttår i fjor, åpnet de på forrykende vis. Etter hvert kom derimot skadene, noe som medførte at nordmannen fikk kritikk.

– Det var et tema mot slutten av forrige sesong at vi ikke følte at spillerne var i god nok form, vi fikk en del skader. Denne sesongen har vi ikke hatt det problemet, sa Solskjær.

Både Luke Shaw og Brandon Williams er usikre før kampen mot Crystal Palace.

Vidunderbarnet Mason Greenwood sliter også med en vond ankel etter å ha blitt grisetaklet av Oriol Romeu i 2–2-kampen mot Southampton.

Mason Greenwood er usikker før møtet med Crystal Palace. Foto: DAVE THOMPSON / X01348

Tror den siste kampen blir avgjørende

Onsdagens 1–1-kamp mellom Burnley og Wolverhampton gjør at det etter alle solemerker står om Chelsea, Leicester og Manchester United i kampen om topp fire.

Det gir Champions League-spill neste sesong.

Nettstedet Fivethirtyeight gir Solskjærs menn 66 prosent sjanse for topp fire. Chelsea får 83 prosent, mens Leicester får 50 prosent.

– Det blir spennende. Det er kort tidsrom og så mange kamper, men jeg tror at det vil bli avgjort i den siste kampen, sa Solskjær.

Da venter Leicester på bortebane. Chelsea møter Wolverhampton.