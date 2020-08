Ranheim gikk på smell i sluttminuttene

Fikk smake sin egen medisin borte mot Sandnes Ulf.

Svein Maalen og Ranheim gikk på smell borte mot Sandnes Ulf. Foto: Ole Martin Wold

Sandnes Ulf - Ranheim 2–1

Ranheim har gjort til vane å avgjøre kamper sent denne sesongen. Mandag fikk de smake sin egen medisin. Kent Håvard Eriksen scoret seiersmålet for Sandnes Ulf fem minutter før slutt.

Dermed gikk Ranheim på sitt andre tap for sesongen. Det holder likevel til annenplass i divisjonen, kun bak den suverene serielederen Tromsø. De står med full pott etter sju runder og er seks poeng foran Ranheim.

– Det er klart det er tungt å tape denne kampen, sier Mads Reginiussen til Eurosport etter kampen.

– Vi føler vi er ganske gode. Vi styrer mye av spillet. Det er klart at Sandnes Ulf gjør det vanskelig for oss. De får det første målet og vi må jage, men når vi får utligningen har vi troen på det, men dessverre har vi ikke nok kvalitet inne i begge boksene til at vi klarer å avgjøre det i vår favør i dag, oppsummerer midtbanespilleren.

Slet med å skape sjanser

Det var hjemmelaget som kom best i gang i Sandnes. 39 minutter var spilt da Magnus Grødem mottok ballen på kanten av 16-meteren. 21-åringen bøyde ballen i motsatt hjørne.

Det var Sandnes Ulf-spillerens femte seriemål denne sesongen.

Bortelaget slet med å produsere nevneverdig før pause.

– Det er første gang jeg ser Ranheim ikke klarer å produsere så mye offensivt spill, sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson, som mente Sandnes Ulf gjorde en god jobb med å stenge av for gjestene.

Daniel Kvande var nærmest for de mørkeblå før pause. Han ladet sleggen fra langt hold, men skuddet gikk rett på keeper.

Stor Reginiussen-mulighet

Etter en drøy time burde Mads Reginiussen ha utlignet for Ranheim.

Erik Tønne slo inn fra høyre. På bakre stolpe hadde Reginiussen løpt seg fri, men på utrolig vis klarte veteranen å sette ballen til side fra mål for kort hold.

Da det gjenstod 20 minutter var utligningen imidlertid et faktum da Martin Lundal fikk hodet på Tønnes hjørnespark.

Fem minutter før slutt satte Eriksen inn vinnermålet da han kriget ballen inn etter et hjørnespark fra høyre.

