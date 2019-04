Tottenham slo City - men stjernespissen kan være ute resten av sesongen

Se høydepunkter i videovinduet over!

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER CITY 1–0

Son Heung-min skjøt Tottenham et lite skritt i retning Champions League-semifinale, men kvartfinalemøtet med Manchester City endte også i svært dårlig skadenytt.

I andre omgang hinket stjernespissen Harry Kane i garderoben med det man fryktet var en alvorlig ankelskade.

En halvtime etter kamsplutt avslørte Tottenham-sjefen at Kane kan bli ute lenge.

– Det er veldig, veldig trist. Det blir tøft og vi kommer til å savne ham - kanskje for resten av sesongen, sa manager Mauricio Pochettino til BT Sports.

Han la til at «ankelen så ikke god ut».

– Vi håper at det ikke er alvorlig, men han har ikke lang tid på å bli frisk igjen. Han har forstuet ankelen og vi må se hvordan han responderer de neste timene, sa Pochettino til Sky Sports.

PAUL CHILDS / Reuters

Kane ble skadet i samme ankel under kampen mot Manchester United i januar. Den gang var 25-åringen ute i over en måned.

– Det så ikke bra ut. Det var det siste Tottenham trengte nå. Han har vært god og viktig for laget i kveld, sa Viasport-kommentator Roar Stokke.

– Grusomme bilder for Spurs-fansen, sa TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad.

Tottenham-keeper Hugo Lloris sa dette om Kane til BT Sports etter kampen:

– Forhåpentligvis er ikke skaden alvorlig. Jeg vet ikke. Du vet følelsen når en av ditt lags beste spillere må forlate banen... Men vi holdt oss sterke og vi avsluttet kampen på riktig måte.

PAUL CHILDS / Reuters

– Vi gir aldri opp

Men på det som ble en trist kveld for Tottenhams nummer 10, sørget Son Heung-min likevel for Tottenham-jubel da han scoret kampens eneste mål 11 minutter før slutt.

– Som lag gir vi aldri opp, vi kjemper til det er spilt 90 minutter. Vi fortjente seieren, vi var mer kliniske enn dem, sa matchvinner Son Heung-min til BT Sports.

– Vi skapte sjanser, flere enn straffesparket. Vi kontrollerte kampen, og vi lot dem ikke slippe til mye. Resultatet er ikke det beste, men vi må gjøre denne typer comeback for å gå videre, sa City-manager Pep Guardiola til BBC Radio 5 live.

Den første av de to helengelske Champions League-kvartfinalene ble ingen veldig severdig affære, men bar i stedet preg av to lag som tilsynelatende ikke ønsket å ta de aller største sjansene.

12 minutter før slutt kom imidlertid scoringen som gjorde det som lignet et mareritt til en positiv opplevelse for hjemmefansen. Son jobbet iherdig i feltet og hamret til slutt ballen under City-keeper Ederson.

Strafferedning

Den første omgangen på Tottenhams nye praktstadion var målløs, men langt fra innholdsløs. Begge lag kom godt ut av startblokkene og hadde skapt hver sin brukbare sjanse før ti minutter var spilt. Avslutningene til David Silva og Dele Alli holdt ikke den nødvendige kvaliteten.

Deretter inntok videodømmingsverktøyet VAR hovedrollen. En avslutning fra Citys Raheem Sterling traff armen til Tottenham-backen Danny Rose. Verken spillere eller dommer Björn Kuipers viste først tegn til å reagere, men sistnevnte pekte på straffemerket etter at VAR hadde vært koblet inn.

Sergio Agüero fikk sjansen til å sende City foran, men argentinerens straffespark ble reddet på strålende vis av Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Franskmannen har dermed reddet alle de tre straffesparkene han har stått overfor i Tottenham-målet i 2019. I tillegg til tirsdagens Agüero-forsøk stoppet han også straffer mot Leicester og Arsenal.

Også Harry Kane kom til en fin mulighet før pause, men ved den anledningen var det City-keeper Ederson som avverget scoring med en solid inngripen.

PAUL CHILDS / Reuters

Kane-skade

Tidlig i annen omgang fikk Kane og Tottenham mer hodebry enn en misset sjanse. Måltyven tråkket kraftig over i en tøff duell og hinket nærmest rett i garderoben.

Den engelske landslagskapteinen, som har slitt med flere ankelskader de siste sesongene, forsto åpenbart raskt at han umulig kunne fortsette.

Det var naturlig nok et hardt slag for hjemmelaget. Manager Mauricio Pochettino valgte Lucas Moura som Kane-erstatter i rollen som midtspiss.

Noen stor dag ble det heller ikke for City-spiss Agüero, som ble skadefri i tide til tirsdagens kamp. Argentineren ble byttet ut 20 minutter før slutt.

Tirsdag kvartfinaleoppgjør i London var ifølge statistikkleverandøren Opta det første europacupmøtet mellom Tottenham og City noen gang. Klubbene hadde samtidig møtt hverandre 156 ganger tidligere i andre konkurranser.

Returoppgjøret spilles i Manchester neste onsdag.