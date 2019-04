TIL-profil på full fart tilbake – loves ikke startplass

TIL har nå fått svar på MR-bildene som er tatt av Robert Taylor (lår) og Gudmund Kongshavn (skulder) tidligere denne uka.

– Gudmund trente litt i dag - veldig kontrollert keepertrening. Rob var med på oppvarmingen og trente litt med ball. Begge blir bedre. MR-bildene som ble tatt av begge to var OK, forteller Simo Valakari.

Tøff konkurranse

Om Kongshavn skulle bli klar, betyr ikke det nødvendigvis at han går rett inn på laget mot sin gamle klubb.

– Nei, da må vi som alltid ta en avgjørelse. Jacob (Karlstrøm) spilte mot Viking og hadde ikke allverdens å gjøre. Vi får se. Hvis ikke Gudmund kan trene for fullt vil avgjørelsen være enklere. Vi må rett og slette bare se hva som skjer, sier Valakari.

Artem Sokol - som måtte av banen i kampen mot Viking på grunn av en lårskade - er nok litt lengre unna å kunne trene for fullt.

– MR-bildet viser at det er «noe» der, sier Valakari.

Og Runar Espejord deltok på hele TILs økt i dag.

– Det var bra at han var med på hele økta, sier Valakari.

– Strålende nyheter?

– Det er gode nyheter, sier TIL-treneren.

Jokerrolle for Espejord?

Verken Espejord eller Sokol blir klare til Vålerenga-kampen søndag, men Kongshavn og Taylor kan bli det.

– Det er fortsatt vanskelig å si. Det er en sjanse for det, sier Valakari.

Når det gjelder Espejord sa Valakari tidligere denne ukene at spissen neppe ville bli klar før om to-tre måneder. Men TIL-treneren utelukker slett ikke at vi ser ham på banen før den tid.

– Det kan være at vi får ham i gang som innbytter før, men vi må nok etter sommerferien for å se ham starte en kamp. I kampen søndag lå Viking så lavt i banen, og vi trengte nesten ikke å forsvare oss. I slike situasjoner ville det vært bra å ha Runar på benken. Det er også bra for hans rehabiltering at han er en del av laget og kommer nærmere og nærmere. Men det er fortsatt et stykke igjen til vi kommer dit, sier Valakari.

Espejord selv har nevnt at håper å være i troppen mot Brann den 28. april.

– Det er en god stund til, men med en sånn skade er det samtidig kort tid. Det er vanskelig å spå. I dag var det en god dag for ham. så får vi se i morgen, sier TIL-treneren.

Søndagens motstander hadde en dårlig kamp mot Kristiansund søndag.

– De møter Molde i dag, og det passer dem bedre. Vi vet det er vanskelig å møte Vålerenga på bortebane, sier Valakari.