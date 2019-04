Tidligere LSK-spiller våknet uten følelse i ansiktet: – Jeg klarte ikke å smile

36-åringen jobbet for danske DR under sommerens fotball-VM, etter å ha lagt opp i 2017. Da hadde Dickoh avsluttet en 14 år lang karriere. Et av disse årene tilbragte han i Lillestrøm, uten å få sjansen i Eliteserien.

Før det prøvde den ghanesiske landslagsspilleren seg i klubber som Utrecht, Hibernian og Cercle Brügge, samt en rekke danske toppklubber.

Livet ble snudd på hodet

Dickoh ble født i København og vokste opp i Danmark, men valgte Ghanas landslag på grunn av foreldrenes opphav. Der fikk han 13 landskamper.

Fikk du med deg denne? Boli-perle sikret Stabæk-poeng mot Lillestrøm

Etter endt karriere ble det altså ekspertjobb, før livet ble snudd litt på hodet en septembermorgen noen måneder etter fotball-VM i Russland.

Dickoh våknet uten følelse i den høyre delen av ansiktet. Tilstanden skulle medføre syv måneder med usikkerhet, og mye tid under dyna.

– Sov gjennom dagene

– Jeg ble rammet av noen problemer med nervesystemet mitt. Viruset gjorde at ansiktsnerven ikke virket og jeg har hverken kunnet smile eller blinke med mitt høyre øye. All muskulatur på høyresiden har mer eller mindre vært død, sier den tidligere LSK-spilleren til danske BT.

Til den danske avisen forteller den tidligere fotballspilleren at det var psykisk krevende. Ingen kunne forklare hva det skyldtes, bare at det var et virus.

Sjekket du denne? Vinduet er stengt: Her er alle overgangene i Eliteserien

– Ofte sto jeg opp med voldsom hodepine og jeg var trøtt det meste av tiden. De første fem månedene sov jeg for det meste. Jeg sov for å komme igjennom dagene, sier Dickoh til BT.

Var nær VM-eventyr

Nå er altså Dickoh frisk og har gjort comeback som ekspert i den danske fotballpodkasten «Mediano».

Dickoh var med i Ghanas tropp til Afrikamesterskapet i 2006, bare måneder før deres aller første deltakelse i fotball-VM. Han fikk ikke spilletid i mesterskapet og ble ikke tatt ut til VM, som endte med åttendedelsfinale mot Brasil.