Kristoffer Halvorsen har rittprogrammet klart for vårsesongen. I 2020 er målet å bli en enda mer reindyrket spurter. Foto: Jim Rune Bjorvand

Bekreftet: Halvorsen sykler Giro d'Italia

Kristoffer Halvorsen har programmet for vårsesongen klart – og skal blant annet sykle sin første Grand Tour i karrieren.

Det var først procycling.no som i forrige måned skrev at Halvorsen skulle sykle en Grand Tour (Giro d'Italia, Tour de France eller Vuelta Espana), og at det mest sannsynlig var snakk om Giroen.

Overfor TV 2 bekrefter nå kristiansanderen at han blant annet skal sykle Giro d'Italia i vår.

Sykler Milano-Sanremo

– Det blir mange av de italienske løpene: Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo og Giro d'Italia. Og Tour de Romandie. Det er planen og målene. Jeg skal legge alt i å bli en reindyrket spurter – mer det enn å kjøre noen av klassikerne i tillegg. Så det tror jeg blir veldig bra, sier han til kanalen.

Etter to sesonger i Ineos (tidligere Team Sky) skal Halvorsen sykle for det amerikanske laget EF Education First de kommende to sesongene. Der kommer han i større grad til å reindyrke spurtegenskapene sine.

– Jeg trener mer spurting, og det blir litt mindre bakkeintervaller og sånt. Mer spurttrening. Moderne sykling er blitt sånn at du må bli veldig god på én ting, for nivået er blitt så høyt. Det er planen.

Sesongdebuten blir i 2020 som sist vinter i det australske rittet Tour Down Under.