Landslagssjef Johan Flodin har målsetting om minst to medaljer i ro-VM fra 25. august til 1. september. Det er singlesculleren med Kjetil Borch og duoen Strandli/Brun.

– Ja, det er jeg uten tvil helt enig i. Vi har jo vært stabilt oppe i toppen der de siste seks årene. Vi har jo vært på pallen i hver regatta vi har fullført. Vi føler så absolutt at vi er i rute til å kunne kjempe om topplasseringer, sier Strandli til NTB.

Under VM i fjor var det Kristoffer Brun som slet med sykdom. Under årets EM var det Strandli som måtte kaste inn håndkleet etter en forkjølelse.

Problemsesong

– Det har vært en litt sånn "bump ride" det siste året. Nå er Kristoffer litt hengslete igjen, men jeg føler at ting er på stell. Bare han får hvilt litt så er han "good to go". Det kan jo ellers være positivt for formen at man blir tvunget til slappe av litt, forklarer Strandli.

Duoen er midt inne i det roerne kaller superkomp. Landslagssjef Flodin har gjort det han kan for å "knekke" roerne både fysisk og psykisk. Det for å få best mulig effekt og formstigning frem mot VM om to ukers tid.

Brytes ned

Strandli forklarer hva superkomp går ut på.

– Man bryter ned kroppen for så å hvile slik at man får en superkompensasjonseffekt. Slik at man blir enda bedre enn man var før man gikk inn i superkompen. Vi får se om det fungerer også denne gangen, sier Strandli.

– Det har jo vært en tradisjon i norsk rosport og det har vært en del andre idretter som driver med det. Vi har tidligere hadde veldig god effekt av det. Det er en oppskrift vi holder på, sier 30-åringen. Han runder 31 år før VM starter 25. august

I det siste verdenscupstevnet i Rotterdam rodde duoen inn til en tredjeplass. En OL-plass ligger dessuten i potten under VM. De må bli blant de syv beste for å sikre Norge en plass i Tokyo neste år.