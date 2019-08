Birgit Skarstein i sorg etter tragisk dødsfall: – Det er grusomt

Birgit Skarstein og resten av rolandslaget forbereder seg til VM i østerrikske Linz. Mesterskapet er også kvalifisering til neste års OL i Tokyo, men det siste døgnet er romiljøet blitt rammet av et dødsfall.

Onsdag omkom den hviterussiske roeren, Dzmitry Ryshkevich (33), i en ulykke.

– Alle tanker går til alle lagkameratene og familien hans. Det er grusomt, sier Skarstein.

Hun og resten av laget ankom Linz torsdag morgen. Romiljøet er lite der «alle kjenner alle». Skarstein tok beskjeden med tungt hjerte.

– Det er kjempetragisk når ulykker får fatale konsekvenser. Det er en relativt trygg sport vi driver med, forteller hun på telefon fra Østerrike.

Stian Lysberg Solum

Vil bli holdt minnestund

Politiet opplyser at Ryshkevich kantret båten under en trening onsdag ettermiddag. Robåten hadde en stabilisator på siden av båten, noe som er vanlig i pararoing. Problemet var at den var ødelagt.

Sikkerhetsbåter og brannvesenet rykket raskt ut. Men selv om 33-åringen klarte å komme seg ut av båten, maktet man ikke å redde ham.

– Til tross for umiddelbar redningsarbeid, klarte man ikke å finne roeren. Vannet på stedet er nesten 2,40 meter dypt, som gjør det vanskelig å se. Det tok noen timer før man fant ham. Da var det for sent, sier Michael Babl, pressetalsmann for det østerrikske politiet.

Landslagssjef Johan Flodin opplyser at det vil bli holdt en minnestund. Han er også preget etter nyheten og synes det er dypt trist at noe slikt skjer.

– Vi skal samles og snakke sammen om det i laget, sier Flodin.

Stian Lysberg Solum

Har konkurrert mot hverandre

Hviterusseren er en kjent skikkelse for de i romiljøet. Flodin kjente ikke Ryshkevich personlig, men har flere venner på det hviterussiske laget.

– Vi har konkurrert sammen siden 2013. Jeg kjenner godt til det hviterussiske miljøet. Det er en sterk nasjon, sier Skarstein.

Hun legger til at alle i miljøet kjenner hverandre på tvers av kjønn og klasse.

I morgen blir det arrangert et lagledermøte for alle nasjonene som deltatt i VM. Der vil det bli informert om hvordan minnestunden skal arrangeres.

25. august starter VM. Mesterskapet holder på til 1. september.