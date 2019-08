Anders Mol og Christian Sørum spilte overraskende dårlig i åpningskampen i EM i Moskva tirsdag. Hjemme i Strandvik satt hovedtrener Kåre Mol uten å kunne gjøre noe som helst. Han var sjakk matt.

I det pågående mesterskapet i Russland fikk ikke pappa og trener Mol mulighet til å være med, selv om det var planen.

Mol sendte passet i posten til Norges Volleyballforbund, fordi forbundet skulle hjelpe ham med å få visum. Da konvolutten kom frem, var den tom.

– Jeg måtte sende det fordi vi hele tiden reiser rundt i verden. Av den grunn har vi to pass, men jeg kunne ikke gi fra meg det andre da jeg var i Tokyo på den tiden og trengte det selv, sier Mol.

Nå viste det seg at passet ble funnet etter 14 dager gjennom postens kanaler, men da var det for sent.

Har gode folk likevel

Derfor må Mol bare konstatere at det suksessrike paret, rangert som nummer én i verden, må klare seg med det støtteapparatet de har. Det er ikke dårlig.

Assistenttrener Jetmund Berntsen er i Moskva, og som erstatning for Mol ble sportslig leder Martin Engvik sendt til Moskva. Han er for øvrig landslagstrener for kvinnene. Og Norge har også Victoria Faye Anne Guro Hjortland med i EM.

Det Mol i alle fall vet, er at spillerne er slitne nå etter den siste triumfen i Wien.

Mette Bugge

Hektisk liv

Kort tid etter femstjernersturneringen og finaleseier mot Brasil, ble det å reise til Norge for en kort natt på Olympiatoppen. Deretter var det rett til Moskva.

– Jeg synes litt synd på guttene, men EM er veldig viktig for oss, ikke minst for å forsvare seieren fra i fjor. Spillerne har lyst til å gjøre det bra.

– Kan det være en fare for at de kjører seg helt ned med det programmet de har hatt den siste tiden?

– Wien var viktige for oss, fordi det er sandvolleyballens svar på tennisens Wimbledon. Det er et luksusproblem å være sliten, selv om det ikke er optimalt. Foran OL-sesongen skal vi ikke ha sånt trøkk, men redusere noe.

Verdensenerne står også over firestjernersturneringen i Moskva etter EM. Foran Tokyo-OL fjernes en firestjerners turnering i Portugal.

– Vi ser absolutt på belastningen, forteller Mol.

Konkurranse er god trening

Hans mening er likevel at den beste treningen ligger i å konkurrere. Det å øve på og lære seg å stå i turneringer, er avgjørende for gode resultater. Det kommer godt med når spillerne som regel når så langt som de gjør, til finalen.

– Det er supergod trening, kommenterer Mol.

Trenerteamet velger å gi paret fri fra turneringer i 14 dager etter EM. En turnering i Oslo for å promotere sporten, og deretter en femstjernersturnering i Roma, blir noe av det siste denne sesongen.

Og passet? Det skal Mol sørge for blir levert på en ordentlig måte til rett tid neste gang.