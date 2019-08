Skadesmell for RBK: Disse starter mot Maribor

Maribor: – Det kjennes bra ut. Hamstringen har sluppet bra. Det nappet litt mot Sarpsborg, men vi bør ha kontroll på det.

Det sa Anders Konradsen ved ankomst Slovenia tirsdag. En av sommerens store formspillere for RBK måtte av like før slutt mot Sarpsborg sist, men lot til å være klar til kveldens viktige bortekamp mot Maribor.

skjermdump, adressa.no

Etter treningen på stadion i går kveld fikk han derimot behandling på låret ute på gresset. Og nå må skaden være slått opp igjen, for Konradsen er ikke bare ute av laget – han er også ute av troppen.

Inn kommer Gjermund Åsen, som dermed får en virkelig god mulighet til å ta en noe mer toneangivende rolle enn han så langt har maktet siden overgangen fra Tromsø før sesongstart.

Det betyr samtidig at Anders Trondsen for øyeblikket vurderes kun som et alternativ til den sentrale midtbaneplassen. En plass han til oppgjøret mot Maribor mister til fordel for Marius Lundemo etter å ha startet de to siste kampene.

– Jeg har vært ute en uke, og har ikke trent veldig bra. Jeg forstår det godt dersom trenerne mener det er for tynt grunnlag.

Det sa Marius Lundemo etter tirsdagens trening i Slovenia. Lundemo friskmeldte seg selv etter treningen, og den beskjeden sender ham altså direkte inn på laget som møter Maribor i kveldens kamp.

Helland fortsatt benket

Forsvarsfireren er nærmest hugd i stein, og formspillerne Anders Konradsen og Mike Jensen er selvskrevne på laget. På topp velger Horneland ikke overraskende arbeidsjernet Akintola og driblefanten Adegbenro. Selvsagt med Søderlund som midtspiss. Dermed får Pål André Helland igjen rollen som potensiell joker fra benken.

– Jeg ser at mange kaller dette en gulltrekning for oss, men det blir steintøft mot Maribor. Det er et lag som er vant til å være i Europa vært eneste år, og det er små marginer som kommer til å avgjøre disse kampene, sier Eirik Horneland.

– God følelse

RBK-treneren føler likevel at han har brukbar kontroll på kveldens motstander.

– Vi så de mot AIK, og har sett de på video. Vi ønsker å vite mye selv, og gi akkurat passe med info til spillerne. Jeg har alltid en god følelse. Det handler om å komme opp med en maks prestasjon av det vi er kapable til for øyeblikket. Og så handler det om å score mål. Men dette avgjøres over to oppgjør, sier Horneland.

SLIK STARTER RBK:

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro