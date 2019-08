«Tutta» valgt ut til prestisjeturnering: – Det er en stor ære

Det ble klart da Europa-kaptein Catriona Matthew mandag presenterte sine utvalgte til den prestisjetunge golfturneringen.

Suzann Pettersen gjorde nylig comeback på golfbanen etter fødsel. I forrige uke spilte hun LPGA-turneringen Scottish Open. Den ble ingen stor suksess.

38-åringen klarte ikke cuten etter å ha endt de to første rundene to slag over par. Dermed måtte hun se avslutningen av turneringen fra sidelinjen.

Cuten klarte hun heller ikke i turneringscomebacket i forrige måned. Mandag fikk likevel den norske golfprofilen grønt lys til å spille Solheim Cup.

Stor ære

– Jeg er strålende fornøyd over å ha fått tommel opp fra Beany (Catriona Matthew) og at hun ønsket meg på laget, sier Pettersen ifølge BBC.

– Det er en stor ære for meg å være her, og jeg kan nesten ikke vente med å komme i gang. Det er dette jeg elsker, tilføyer hun.

Pettersen er utpekt som den ene av Europas tre visekapteiner under årets Solheim Cup. De to andre er Laura Davies og Kathryn Imrie. Mandag ble det altså klart at hun også skal spille turneringen.

Fire spillere gjensto for Europa-kaptein Catriona Matthew å peke ut. De plassene gikk til Pettersen, franske Céline Boutier og den engelske duoen Jodi Ewart Shadoff og Bronte Law.

Svenske Madelene Sagström og Pernilla Lindberg nådde dermed ikke opp.

Livet endret

Tutta ble i fjor sommer mor for første gang da sønnen Herman kom til verden.

– Jeg har hatt en annerledes rolle de siste årene. Livet mitt har endret seg mye, til det bedre, men jeg har savnet golfen og er glad for å være tilbake i konkurranse, sier hun.

Solheim Cup spilles på Gleneagles i Skottland fra 9. september.