LANDSLAGSDEBUT: Rikke Nygard debuterte for Norges A-landslag i 6–0-seieren over Nord-Irland fredag kveld. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Nygard fikk landslagsdebuten: – Utrolig stort

Rikke Nygard (19) debuterte da Norge slo Nord-Irland 6–0 for andre gang på tre måneder.

Oppdatert nå nettopp

Norge – Nord-Irland 6–0

SR-Bank Arena: For andre gang på tre måneder scoret Norge seks mål mot Nord-Irland, uten å selv slippe inn noen.

Les også Norge herjet med Nord-Irland, Graham Hansen ble tomålsscorer

19 år gamle Rikke Nygard fra Åsane fikk sin A-landslagsdebut i det som ble en festkveld for de drøyt 6000 tilskuerne på SR-Bank Arena i Stavanger.

– Å få høre navnet sitt bli ropt opp foran så mange tilskuere er skikkelig stort! Det å få debuten er noe jeg har drømt om hele livet, sier Nygard.

Les også Fjoråret var blytungt. Nå herjer Arna-Bjørnars supertalent.

Byttet med forbildet

Etter 77 minutter på innbytterbenken, ble hun byttet inn for Vilde Bøe Risa. De to spilte sammen i Arna-Bjørnar før Bøe Risa ble utenlandsproff.

– Jeg har spilt med Vilde siden jeg var liten, og sett opp til hun. Det er stort å komme inn for hun på A-landslaget, sier Nygard.

BAMSEKLEM: Rikke Nygard fikk en stor klem fra Vilde Bøe Risa før hun løp ut til sin landslagsdebut. Åsmund Gullachsen

Bøe Risa spilte sin 28. landskamp mot Nord-Irland. Hun gleder seg over Nygards inntreden på landslaget.

– Jeg hadde et håp om at Rikke skulle få debuten sin i dag. Da jeg så at hun skulle inn for meg, ble jeg veldig glad på hennes vegne, sier Risa.

Hun mener Nygards utvikling har skutt fart de siste årene.

– Hun er to år yngre enn det jeg var da jeg debuterte. Hun tar nivået, og det er absolutt fortjent at hun får spille her i dag, sier hun.

DOMINERTE: Vilde Bøe Risa er en av åtte spillere med fortid i Arna-Bjørnar i landslagstroppen. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Les også Maren Mjelde: – Håper ikke det er lenge før man kan leve som fotballspiller i Norge

Utklassing

Nygards debut kom ikke i en spennende fotballkamp.

Norge, som er på 12. plass på FIFA-rankingen, tok kontroll fra start mot 54.-plasserte Nord-Irland.

Stavanger-publikumet hadde knapt rukket å fullføre nasjonalsangen, før Karina Sævik fant en ensom Lisa-Marie Utland foran mål. Der var nordlendingen trygg, og scoret kampens første mål.

Ti minutter senere, scoret Utland igjen, denne gangen med pannebrasken: 2–0 etter 12 minutter.

MÅLSCORER: Lisa-Marie Utland scoret to mål i løpet av kampens 12 første minutter. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Norge dominerte hele omgangen gjennom, og de gangene nordirene fikk ballen, klarte de ikke holde på den lenge.

Hjemmepublikumet måtte likevel vente til etter pause, før de fikk se flere scoringer. Da kom det imidlertid to på rappen, fra henholdsvis Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen.

JUBEL: Ingrid Syrstad Engen scoret sitt 5. landslagsmål fredag kveld. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

69 minutter ut i kampen scoret også Caroline Graham Hansen, da hun vendte på femøringen, og dunket ballen i mål fra sekstenmetersstreken.

På overtid, scoret Graham Hansen igjen, og sørget for at Norge slo Nord-Irland 6–0 for andre gang på tre måneder.

Fakta Norge – Nord-Irland 6–0 (2–0) SR-Bank Arena, Stavanger EM-kvalifisering gruppe C Tilskuere: 6709 Dommer: Meliz Özçiğdem (Tyrkia) Mål: 1–0: Lisa-Marie Utland (3.), 2–0: Utland (12.), 3–0: Guro Reiten (51.), 4–0: Ingrid Syrstad Engen (53.), 5–0: Caroline Graham Hansen (69.), 6–0: Caroline Graham Hansen (90.) Norge (4–2–3–1): Cecilie Fiskerstrand – Ingrid Wold, Synne Hansen, Maren Mjelde (K) – Vilde Bøe Risa (Rikke Nygard fra 77. min) Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Karina Sævik (Amalie Vevle Eikeland fra 66. min)– Lisa-Marie Utland (Elise Thorsnes fra 66. min)

Imponerte sjefen

– Vi gjennomfører kampen på en bra måte. Vi dominerer i 80 av 90 minutter, oppsummerte landslagssjef Martin Sjögren etter kampen.

Han var imponert over kveldens debutant.

– Rikke har imponert oss på de samlingene hun har vært med. Hun gjennomfører sin debut på en fin måte.

Sjögren mener Nygard vil bli en viktig spiller for det norske landslaget i fremtiden.

– Rikke har et internasjonalt snitt. Hun er veldig hurtig i forflytningen, og har en veldig god spilleforståelse, sier han.

IMPONERT: - Vi ser frem mot EM om to år. Rikke Nygard er en av de vi har tro på for fremtiden, sier Martin Sjögren. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Les også Bergenseren er fersk i England. Hun merker én stor forskjell fra norsk fotball.

Klarte ikke slå Bergen

Det er ikke lenge siden sist kvinnelandslaget spilte på Vestlandet. I september var det folkefest på Brann Stadion, da 10.830 tilskuere så Norge slå England.

Det er den nest best besøke kvinnelandskampen på norsk jord noensinne. Rekorden ble satt i år 2000, da 15.762 så Norge spille mot USA på Ullevaal.

Det var på forhånd knyttet spenning til om Stavanger klarte å slå publikumsoppmøtet i Bergen.

Det klarte de ikke, med 6709 fremmøtte tilskuere.