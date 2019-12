Andrine Mårstøl debuterer i verdenscupen i franske Courchevel tirsdag. Foto: Claes-Tommy Herland/Norges Skiforbund / NTB scanpix

Norsk 20-åring får verdenscupdebuten

Andrine Mårstøl (20) er blant de ni norske kvinnene som skal kjøre storslalåm i franske Couchevel tirsdag. Det blir hennes første renn i verdenscupen.

NTB

Mårstøl har hatt flere gode plasseringer i europacupen og blir belønnet med en plass på verdenscuplaget til tirsdagens renn.

Et annet talent, 19 år gamle Marte Monsen, får også sjansen. Hun har prøvd seg på verdenscupnivå tidligere, og hun viste strålende form da hun ble nummer én og to i helgens to storslalåmrenn i europacupen i italienske Andalo.

– Helgens resultater er mine to beste i karrieren. Jeg fikk til mye bra skikjøring, og det er skikkelig kult. Det er også herlig å dra tilbake til Courchevel ettersom det var her jeg debuterte i verdenscupen i fjor, sier hun.

Disse er tatt ut til tirsdagens renn:

Thea Stjernesund, Mina Fürst Holtmann, Kristin Lysdahl, Nina Haver-Løseth, Kaja Norbye, Marte Monsen, Andrine Mårstøl, Maria Tviberg, Kristina Riis-Johannessen.