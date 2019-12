Snøkrise i Europa. Norske langrennsstjerner ble nektet å teste verdenscupløype.

Mildvær skaper store utfordringer for langrennseliten. Ingen fikk teste løypene dagen før verdenscupsprinten i Planica.

Det ble lagt ned forbud mot å trene i sprintløypene i Planica fredag. Arrangøren i Planica gjør det de kan for at helgen konkurranser går som planlagt. Foto: Norges Skiforbund

Det er lite som minner om vinter i den slovenske skimetropolen. Mildvær og regn har de siste dagene gått hardt utover snøen. Fredag så juryen seg nødt til å ta et drastisk grep for å berge helgens verdenscupkonkurranser.

– De stengte rett og slett løypene helt, så ingen har fått trent der i dag. Nå har de en såle som de akkurat har greid å lage til en sprintløype på 1600–1700 meter, men varmegradene tærer på snøen, forteller sprintlandslagstrener Arild Monsen over telefon.

Fire dager før jul måtte det norske sprintlaget ta i bruk rulleski eller ta beina fatt, mens smørerne brukte hoppbakkene til å teste ski.

– Vi har fått trent og forberedt oss på at det blir skirenn. Løperne tar dette helt fint, for ingen kan rå over været, sier Monsen.

– Testingen av ski har vi ivaretatt. Det fungerte faktisk veldig bra å bruke hoppbakkene til det. Man gikk litt opp i unnarennet og kjørte ut på sletta, legger han til.

Arild Monsen sier han er spent på hvordan forholdene i Planica blir gjennom helgen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Blir smalt

Landslagstreneren opplyser at sprintløypen har en «såle» på 5 til 15 centimeter. Spørsmålet er hvor lenge den holder gjennom helgen.

– Det er ikke mer enn det må være, og det vil bli smalt, men akkurat nå ser det greit ut. Men det blir spennende å se hvordan det er etter hundre passeringer. Det blir hva det blir, og vi må ta det dag for dag. Vi regner med det blir renn lørdag, men vi aner ikke hva som vil skje søndag, sier Monsen og viser til den planlagte lagsprinten som runder av verdenscuphelgen i Planica.

Arrangøren bruker mye salt for å berge det som er igjen av snø. Værprognosene viser at det skal regne mye natt til lørdag og under det individuelle sprintrennet.

– Jeg synes synd på arrangøren. Det ble sagt at de hadde kontroll forrige helg, men så ble det plutselig voldsomt mildt.

– Har du vært borti noe som er like ille som dette?

– Jeg har nok sett noe som ligner, men det er ikke mange ganger jeg har opplevd at løypene blir helt stengt. Det vil være imponerende om man kommer gjennom helgen og får gjennomført alt.

Det norske herrelaget på plass i Planica: Erik Valnes (f.v.), Gjøran Tefre, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar, Lars Christian Aabol (trener), Pål Trøan Aune og Eirik Brandsdal. Foto: Norges Skiforbund

Brandsdal tilbake

I den svenske leiren blir forholdene i Slovenia omtalt som «litt ekstremt».

– Det er ikke ofte det er som dette. Det er åtte grader varmt og det regner. Det er veldig lite snø, og det er helt bart utenfor løypene, sier det svenske kvinnelandslagets trener, Stefan Thomson, til SVT.

Norge stiller med tolv løpere til helgens sprintrenn i Planica. Blant dem er Eirik Brandsdal, som lørdag går sitt første verdenscuprenn for sesongen. Han får selskap av Pål Trøan Aune, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl, Gjøran Holstad Tefre og Erik Valnes på det norske herrelaget.

Sprintverdensmester Johannes Høsflot Klæbo har valgt å stå over. Han har tatt julefri og lader opp til Tour de Ski.

Kvinnetroppen består av de samme seks sprinterne som var med i VM i Seefeld i februar: Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

