«Tutta» fikk hedersprisen: – Dette hadde jeg aldri trodd i min villeste drøm

Disse vant priser under Idrettsgallaen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Suzann «Tutta» Pettersen vant hedersprisen under lørdagens Idrettsgalla i Hamar OL-amfi. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Se liste over alle vinnerne nederst i saken.

Suzann «Tutta» Pettersen vant hedersprisen under lørdagens Idrettsgalla i Hamar OL-amfi.

Den tidligere golferen la opp i september i fjor.

– Tusen takk, nå fikk jeg hjertet i halsen. Dette hadde jeg aldri trodd i min villeste drøm. Jeg er så stolt av å være norsk og har fått drive med det jeg elsker i nesten 20 år, sa en rørt Pettersen.

Grimasene hun skar da statsminister Erna Solberg leste fra juryens begrunnelse, og det ble stadig klarere hvem det dreide seg om, viste at hun ikke hadde ventet å bli hedret på den måten.

– Vinneren er respektert og beundret av et stort idrettspublikum både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært banebrytende og en sterk profil i en idrett med sterkt internasjonalt nivå. Hun er eneste norske som har nådd verdenstoppen, og hun ble værende der i nærmere 20 år, leste statsministeren.

– Jeg har hatt en sunn oppvekst med god familie og et sunt miljø. Jeg har hatt så mange store forbilder, som for eksempel Kjetil André Aamodt. Da jeg skrudde på TV-en som liten inspirerte det meg til å sette høyere mål. Jeg har vært heldig som fikk drive med verdens beste idrett i to tiår. Det er utrolig deilig å endelig komme hjem, være i Norge, i marka, ved sjøen og sammen med menneskene, sa «Tutta» videre – før hun takket sine nærmeste:

– Jeg vil gjerne takke mamma, pappa, hele familien. Etter hvert som jeg fikk barn, måtte egoet mitt settes ved siden av. Det å få denne hedersprisen betyr mer enn alle andre priser jeg har fått.

Warholm vant tre priser lørdag kveld. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Storeslem til Warholm

Karsten Warholm ble den store forgrunnsfiguren under Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi. Han ble årets mannlige utøver, vant utøvernes pris og ble årets navn.

Ikke bare gjorde Warholm hat trick med tre av de gjeveste prisene, Leif Olav Alnes fikk også prisen som årets trener.

Johaug hedret

Therese Johaug fikk prisen som årets kvinnelige utøver, kvelden før hun går for seier i Tour de Ski.

Via videolink fra Val di Fiemme hadde Johaug mange å takke, ikke minst lagvenninnene på landslaget.

– Jeg storkoser meg med dere, og uten dere hadde jeg ikke klart å komme tilbake som jeg har gjort, sa hun etter å ha fått den første gratulasjonsklemmen fra Ingvild Flugstad Østberg.

Johaug vant pris lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Det var mange andre som fikk takk for støtte gjennom den tunge tiden da hun var utestengt.

– Først og fremst kjæresten min, Nils Jacob (Hoff). Han har vært en bauta for meg i årene jeg var ute, og så er det hele familien i Dalsbygda, spesielt min bror Karstein som jeg har trent mye med. Og Pål Gunnar (Mikkelsplass), treneren min, og hele Norges Skiforbund. Og ikke minst hele det norske folk som støttet meg hele veien. Alle heiaropene gjorde at jeg klarte å komme meg ut på trening og til Seefeld så jeg kunne vinne de tre individuelle gullene.

Lundby årets forbilde

Maren Lundby ble paff da hun ble ropt frem for å motta prisen som årets forbilde.

– Dette kom litt overraskende på, men er desto mer gledelig, sa hun etter å ha fått høre at hun viser at man kan være strålende idrettsstjerne på en lavmælt måte, og at hun blir sett opp til for sine holdninger og sin væremåte.

Blant dem hun takket var Clas Brede Bråthen, som «tok meg inn på landslaget omtrent rett ut fra barnehagen».

Etter gallaen fortalte Lundby om hvor mye det betyr for henne å bli sett på som et forbilde:

– Det at jeg kan være et forbilde for de yngre som kommer opp betyr vanvittig mye. Vi har sett de siste årene at det har vært en økning på rekruttering. Hvis det blir hundre jenter mer i hoppbakken på grunn av dette her vil jeg bli veldig glad, sier Lundby.

Lundby vant pris for årets forbilde. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum fikk prisen som årets lag etter en sesong der de vant sju turneringer, tok gull i EM og bronse i VM.

– Vi er et stort lag og har mange å takke, men spesielt stor takk til vår trener og min pappa Kåre Mol, sa Anders Mol.

Erling Braut Haaland fikk prisen for årets gjennombrudd. Han er på treningsleir med Borussia Dortmund på den spanske solkysten og takket som flere prisvinnere med en videosnutt.

– Tusen takk for denne heftige prisen. Det er et stort øyeblikk å få denne. Gjennombruddet mitt kom i år, men det ligger selvfølgelig mye trening og forberedelser bak, sa Haaland, som iført Dortmund-trøye takket tidligere lagkamerater og trenere i Bryne og Molde, samt spesielt arkitekten bak innendørshallen på Bryne.

– Der ble grunnlaget mitt lagt, sa han.

Kashafali ble årets mannlige parautøver. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Bergenser vant

Den svaksynte sprinteren Salum Ageze Kashafali ble årets mannlige parautøver og sto for en av kveldens beste takketaler.

– Det verste er ikke å bli født svaksynt, men å bli født frisk, men uten visjoner, sa han.

Etter å ha takket sin trener, takket han også seg selv «for å gjøre alt drittarbeidet hver dag».

– Og så får jeg være ydmyk bergenser og ta seiersdansen når jeg kommer på hotellet.

Etter gallaen forteller Kashafali at han ikke hadde troen på å vinne prisen.

– Jeg trodde faktisk ikke at jeg skulle gjøre det. Men da jeg først fikk prisen ble jeg veldig glad, det kan ikke beskrives. Det er enda større for familien enn for meg, de har lånt meg mye penger opp igjennom slik at jeg kunne holde på med idretten, sier Kashafali.

Vilde Nilsen ble årets kvinnelige parautøver, en klasse der programleder Birgit Skarstein var blant de nominerte. 18-årige Nilsen vant fire VM-gull i langrenn og en VM-bronse i skiskyting.

Her er alle vinnerne av prisene på Idrettsgallaen 2020:

Erling Braut Haaland, fotball (Årets gjennombrudd)

Therese Johaug, langrenn (Årets kvinnelige utøver)

Leif Olav Alnes (Årets trener)

Vilde Nilsen, langrenn/skiskyting (Årets kvinnelige parautøver)

Anders Mol og Christian Sandlie Sørum, volleyball (Årets lag)

Maren Lundby, skihopper (Årets forbilde)

Karsten Warholm, friidrett (Utøvernes pris, Årets mannlige utøver og Årets navn)

Salum Ageze Kashafali, friidrett (Årets mannlige parautøver)

Brit Eirin Tungeland, Os Turnforening (Årets ildsjel)

Suzann Pettersen (Idrettsgallaens hederspris)

Vi fulgte Idrettsgallaen i videovinduet under:

Publisert: Publisert 4. januar 2020 19:30 Oppdatert: 4. januar 2020 23:45