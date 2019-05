Her møter landslagssjefen pressen etter VM-exiten: – Det er ikke godt nok av meg

(LUBLIN/TRONDHEIM):

Norge er ute av U20-VM i Polen.

Det er klart etter at Panama slo Saudi-Arabia 2–1 i Bydgoszcz i gruppe E fredag kveld. Norge var avhengig av arabisk hjelp for å ha håp om å bli blant de fire beste treerne og dermed ta seg til åttendedelsfinalen i mesterskapet.

– Jeg har hovedansvaret for at vi ikke har prestert godt nok til å gå videre. Da handler det i tiden fremover om å se hva vi og jeg kunne gjort bedre, sier Pål Arne «Paco» Johansen da han møtte pressen rett etter kampslutt i Bydgoszcz.

Skuffelse i dag, jubel i går: Slik reagerer fotballverdenen på Haalands elleville målrekord: «Tidenes beste»

Tidlig 1–0

Da Diego Valanta satte inn 2–1 i det 78. minutt, brast den drømmen. Saudi-Arabia kom aldri tilbake og Norge er ute.

Axel McKenzie ga latinamerikanerne ledelsen etter bare syv minutter og allerede da trodde de norske U20-gutta at det bare var å sjekke inn på neste fly hjem til Norge.

Uventet hjelp

Så utlignet Firas Al-Birakan åtte minutter etter pause. Nødhjelpen var på vei. Med uavgjort ville Norges VM-håp leve i noen timer til. Med argentinsk seier over Sør-Korea i kveld, kombinert med uavgjortresultatet her, ville Norge være videre.

Men i stedet avgjorde altså Valanta.

Norge tapte 1–3 mot Uruguay og 0–2 mot New Zealand, men slo kraftig tilbake med 12–0 over svake Honduras i Lublin torsdag kveld. Erling Braut Haalands ni mål bidro sterkt til at det norske håpet levde en dag til.

Nå kan Norge maks bli femte beste treer av seks mulige. Bare de fire beste følger de seks gruppevinnerne og gruppetoerne til utslagsrundene.

Panama, Portugal, Sør-Korea og Sør-Afrika kjemper nå om den siste plassen.