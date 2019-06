Suveren på halvmaraton til tross for blodig tå

– Det var godt å komme i mål når det er så mye vind som det var i dag, sier vestlendingen, etter å ha ligget strak ut i målområdet i flere minutter.

Løpstalentet som representerer Turn og Idrettsforeningen Viking har ambisjoner om å hevde seg i verdenstoppen i løping.

I sin debut i Sommerløpet slo han en så sterk løper som Abraham Syum med hele ett minutt og 54 sekunder.

Espen Sand

Espen Sand

I det 21,1 kilometer lange løpet i Kvadraturen tok han en tidlig ledelse, som han utover i løpet økte jevnt. Han kom i mål på 1:10:48, en tid flere minutter unna hans personlige rekord på distansen.

Kjæreste fra Sørlandet

– Jeg er fornøyd med seier, men det var tungt. Jeg drakk litt lite underveis, og fikk en del kramper. I tillegg har jeg nok revet opp en tånegl, som gjorde at den begynte å blø en del, sier Øvre-Helland, som hadde to gode grunner til å være i Kristiansand denne helgen.

Espen Sand

– Jeg har fått meg kjæreste her nede, og det blir nok litt feiring sammen med henne og familien i kveld, sier Øvre-Helland med et smil.

Arendalitt vant 5 km

Kerstin Kalsås fra Kristiansand Triathlon Klubb vant halvmaraton i kvinneklassen på 1:30:51.

Magnus Thorkildsen fra Tromøy var raskest på fem kilometer, som ble løpt aller først under årets Sommerløp.

Sommerløpets vinnere 2019:

Halvmaraton herrer (21,1 km): Sondre Øvre-Helland, TIF Viking langrenn/Team Torshov - 1:10:48

Halvmaraton kvinner (21,1 km): Kerstin Kalsås, Kristiansand Triathlon Klubb - 1:30:51.

10 km herrer: Erik Udø Pedersen, Kristiansand Løpeklubb - 29:47

10 km kvinner: Siren Amalia Seiler, Kristiansand Løpeklubb - 37:16

5 km herrer: Magnus Thorkildsen, Trauma - 16.06

5 km kvinner: Synøve Brox, Vidar - 19.41

– Jeg hadde et lite mål om å vinne, men følte løpet var tungt og litt kavete. Alltid gøy å vinne, sier Thorkildsen etter målgang på Torvet.

Han ble klokket i mål på tiden 16.06, og var 22 sekunder foran Simen Koland og 54 sekunder foran tredjemann Gabriel Ingebrethsen fra Kristiansand Løpeklubb.

35-åringen fra Arendal løper vanligvis lengre distanser, men ønsket å prøve seg på 5 kilometer for å «varme» opp til Skagerak-mila førstkommende fredag.

Espen Sand

Espen Sand

Første løpet noen gang

– Det er første gang jeg løper denne distansen, sier Thorkildsen, som sier han hadde en bakgrunn fra fotball før han valgte å sparke ballen vekk for godt.

– Alltid likt å løpe, men hadde jo aldri tenkt å bli så ivrig da, smiler han.

Synnøve Brox fra Oslo, men som løper for Vidar, var den aller sprekeste kvinnen, til tross for at hun er blitt 60 år.

– Det var veldig tungt å løpe, men jeg klarte ikke å gi meg. Hadde jeg ikke ledet, så hadde det aldri gått. Nå ser jeg frem til fest på Ernst, sier Brox, som kom i mål på 19.41 minutter. Hun var 1.09 minutter foran Randi Tvilde og 2.01 foran Vilde Sæbø.

Espen Sand

Over 3000 deltakere har meldt seg på årets løp, noe som er rekord for Sommerløpet. Mila er Sommerløpets siste løp som starter klokken 16:00.

Bilder fra sommerløpet:

Espen Sand

Espen Sand

Espen Sand

Espen Sand

Espen Sand

Espen Sand